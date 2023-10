Una correntina contó que estuvo en pareja con el Kun Agüero: "Salimos un año"

La influencer correntina Candela Ramírez Navarro reveló este viernes que mantuvo un romance de un año con el reconocido ex futbolista, Sergio "Kun" Agüero.

En diálogo con El Litoral, Candela contó que conoció a Agüero por redes sociales. "Comenzamos a conversar en cuarentena", señaló, en referencia al periodo de pandemia por covid-19.

"En octubre del 2021 fallece papá y ahí le cuento a Sergio. Él planificó un viaje para venir a verme. Se vino a Corrientes, pasamos unos días re lindos, fuimos a pescar y nos conocimos", dijo.

En efecto, las fechas coinciden con la visita del ex futbolista de la selección a la localidad de Esquina en enero del 2022.

Además, la influencer contó que salieron durante un año y que en ese lapso compartieron viajes a Punta del Este y Buenos Aires.

Tras ese tiempo, el romance llegó a su fin porque Agüero continuaba de novio con Sofía Calezetti. "Llegó un momento en el que su novia se enteró y él me pidió que lo espere y que no me enoje. Es de público conocimiento que siguió con esa piba, pero es verdad que tuvo una relación paralela conmigo", señaló a este medio.

"No nos supimos entender con el Kun, yo me cansé de esperar y seguí mi vida", añadió.

Y agregó: "Lo dejé y lo bloqueé".