Juliana Díaz dijo que le gustaba un hombre que tiene pareja y Pampita la cruzó

La pasada noche del jueves, Ángel de Brito mandó al frente a Juliana Díaz al contar que le gustaba uno de los hombres más importantes del Bailando luego de Marcelo Tinelli.

"A Juli le parecía lindo alguien de acá. Nos cruzamos en maquillaje el otro día. Tengo testigos y me dijo que le gustaba alguien de acá", dijo sin vueltas el conductor de LAM.

Un poco incómoda, la ex Gran Hermano se quejó: "La próxima Marce, voy a venir con un moñito porque parezco regalada. Me ofrecen por todos lados".

"No, no estás regalada. Yo te pregunté si alguien te gustaba. Te pregunté quién, quién, quién y es Federico Hoppe", la cruzó Ángel.

"¡Vamos, ganador!", bromeó Tinelli. Por su parte, sorprendiendo a todos, Pampita dijo recordando que el productor está en pareja con Maca Rinaldi: "No, a Hoppe no lo toquen. Él tiene una novia divina. No le histeriqueen a Hoppe que tiene novia".

"¿Usted no dice nada, Hoppe? Tiene que saltar a defenderlo Pampita", intervino Tinelli. Finalmente, tomando la palabra, Díaz aclaró: "Yo soy muy respetuosa, sé que está casado. Lo único que pasó fue que me preguntaron quién me parecía lindo del Bailando y yo dije que Hoppe me parecía lindo chico".

Fuente: Pronto