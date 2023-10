Tremenda agarrada entre Marcelo Polino y Ángel de Brito con la coach de Romina Uhrig

La última performance de Romina Uhrig generó controversia en la pista del Bailando ya que para una buena parte del jurado, la coreografía fue 'demasiado simple' y 'sin factor sorpresa' que ameritara una buena calificación. El problema surgió porque la semana pasada, en la devolución, Pampita había pedido que no se les exigiera tanto a los participantes que no sabían bailar ya que eso los hacía lucir 'estresados' y demasiado cansados como para disfrutar.

Romina Uhrig no se quedó callada, recordó esa marcación y agregó: "Todo bien, pero a veces no se entiende lo que piden". Fue entonces que intervino su coach y el clima en el estudio se tensó.

"En el primer ritmo que elegimos, hicimos una salsa que les pareció muy exigida. Ahora trajimos algo más divertido, simple y les parece infantil. Estoy mareada", se quejó. Pero Marcelo Polino no le dio cabida: "Una cosa es simple y otra cosa es boluda. Les faltó que hicieran palmitas... el rock tiene sangre amiga".

Pero la coach no lo aceptó y se generó un ida y vuelta picantísimo

Coach: a mi no me pareció boludo... pero además, Ángel tira un factor sorpresa... me sirve saber qué es lo que esperás

Ángel: si quieren nos juntamos y lo charlamos en la semana. No es nuestro trabajo, es el tuyo

Coach: bueno... pero me sirve saber qué sorpresa querés

Ángel: ¿no se entiende qué es un efecto sorpresa? Si a las sorpresas las contás, no son sorpresa

Coach: bueno, vengo con un regalo la próxima... en el medio de la coreo

Ángel: no. Sobornos no necesitamos, aunque sean especialistas.

Fuente: Pronto