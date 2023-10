Romina Uhrig habló del supuesto beso con el Conejo Quiroga

Días atrás se viralizó una foto de Alexis "Conejo" Quiroga y Romina Uhrig en la fiesta Bresh en la que se los veía muy cerca y hasta se especuló con que podrían estar besándose.

"Fue un abrazo, un saludo, no hubo más que eso. Tenemos la mejor onda con Romi. Tenemos una muy buena relación, nos llevamos muy bien. Nos cruzamos en la fiesta, ella estaba con Guido Záffora. La saludé normal, fue un abrazo de que estamos compartiendo un certamen. Estamos en Editando tele juntos. La mejor", había dicho él para defenderse.

Por su parte, días después de este escándalo, Romina dio su versión sobre lo que había sucedido: "Voy a contar lo que pasó y vos Coty te vas a enterar de algo. Aunque el Cone se enoje conmigo yo lo voy a contar. Yo la fui a saludar en la fiesta Bresh, estuve hablando, yo estaba un poquito alegre. Quería hacer de Cupido".

"Entonces, yo me voy y lo veo al Cone, empezamos a charlar. Y yo le digo: 'Cone, está Coty allá. ¿La voy a buscar?'. Él me dice que no y yo le dije que aflojara. En un momento me dice 'bueno, andá a buscarla' y, cuando la fui a buscar a Coty, ella ya no estaba. Nada que ver yo con Cone, somos compañeros y nos queremos. En la foto yo le estaba hablando", concluyó aclarando el tema.

Fuente: Pronto