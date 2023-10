Marcelo Tinelli leyó en vivo los mails que el Conejo Quiroga le mandó a Coty Romero

Si hay algo que Coty Romero no tiene es vergüenza de exponer su vida privada y para demostrarlo, le entregó a Marcelo Tinelli su teléfono para que pudiera leer al aire, los mails que el Conejo le mandaba a ella cuando intentaba reconquistarla, ya que ella había cortado la relación en junio. El conductor aprovechó el momento y armó una suerte de teatro en vivo donde el cordobés quedó muy mal parado.

En uno de los pasajes, leyó: "Te juro que he intentado dejar de amar, dejarte tranquila con tu vida, con tus cosas, pero no me sale. No puedo dormir, padezco de insomnio, no tengo hambre, estoy mal. Yo sé que me dejaste en claro muchas cosas, que debo olvidarme de todo, que tengo que saber que nunca más va a existir un nosotros, que por más que te ame debo ser feliz lejos tuyo. Pero no puedo”, rezaba el texto.

En ese momento, Tinelli tiró el primer palo: "Me hacés acordar al mago Jansenson, el que salía con Paula, mi ex. Le escribía estas cosas, ella me mostró". Pero inmediatamente sumó: "Sos un genio. Iba a decir que sos un versero pero que chamuyero groso que sos a través del mail... me está enamorando a mí, quiero presentarle una mina".

Coty intentó justificarse al aclarar que a esa altura, ya no quería saber nada. "Lo más importante son las acciones, no lo que se escribe".

Lejos de sentirse avergonzado, el Cone hizo su aporte y comentó algunas cosas mientras Tinelli seguía exponiéndolo: "Ojalá hayas hecho todo para ser feliz, ojalá estés bien. Yo acá sigo extrañándote como nunca, sueño con vos. Te amo demasiado y me cuesta mucho olvidarme del amor de mi vida".

Ángel aportó su cuota de maldad: "Para mí están juntos chicos" pero Coty se enfureció. "No, te voy a mostrar con quién estoy y se acaba todo. Ni que me paguen vuelvo con él".

La cosa terminó re mal, Coty y el Cone discutieron en vivo pero el cordobés cortó de raíz el asunto: "No voy a pelear acá".

