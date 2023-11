Chizzo: “Con Llama encontré mi parte más tierna y chill”

Chizzo, la referente de la escena urbana local lanzó su primer sencillo “Llama”, canción que fue acompañada por un videoclip que invita a los oyentes a un viaje a través del universo sonoro y estético de la artista. El trabajo está disponible en todas las plataformas digitales.

La primera vez que Chizzo subió a un escenario fue gracias a la invitación de la banda “Donde despiertan los moustros”. “Me preguntaron si me animaba a hacer un freestyle en la canción “El final del cuento”. Yo les dije “miren que nunca hice eso. Uds confían en mí?” Si si, re confíamos me dijeron. Fue en “Veredas Culturales” en la la rotonda Poncho Verde (Corrientes). También fui invitada por la banda “Efforia” en el Festival WE del 2023. Ahí ya estuve mucho más tranquila, me saqué los nervios de encima”, dijo la artista en una entrevista realizada por Nicolás Silva.

Con respecto al video, Chizzo marcó: “Con el video encontré mi parte más tierna. Muchos colores pasteles, algodones de azúcar, caramelos, videojuegos. Todo tiernis. Yo venía haciendo cosas bastantes rudas y difíciles de digerir. Yo conecto mucho con niños y adolescentes, y algunas canciones eran bastantes chocantes. Quise darle a mi público una canción más chill. Me dejé llevar por eso”.

Con sus pies en Corrientes pero con la mirada puesta más allá, la rapera da inició a una nueva era en su camino por la música que la llevará sin dudas a ser una de las protagonistas en la escena urbana argentina. Prende la “Llama” y dale luz al nuevo camino musical que propone Chizzo.

VAE