Inician actuaciones por la muerte de un menor en el Hospital de Santo Tomé

El Ministerio de Salud de Corrientes informó este jueves que dio inicio a las actuaciones administrativas del correspondiente sumario de investigación a fin de deslindar o adjudicar responsabilidades, ante el caso de un paciente que murió en el hospital de Santo Tomé.

Desde el hospital San Juan Bautista señalaron que se trata de un menor que llegó el domingo a las 7.45, aparentemente tras haber tenido un accidente de moto.

El paciente ingresó clínicamente en estado de shock, inmediatamente recibió las atenciones pertinentes, intentando estabilizarlo, y en ese lapso de tiempo presentó cuatro paros cardiorrespiratorios, recibiendo las maniobras de reanimación correspondientes, pero pese al esfuerzo médico, se constató el fallecimiento, precisó la cartera sanitaria.

Sin embargo, la familia del adolescente había indicado que evaluaban iniciar acciones legales contra el centro de salud por "desatención", porque, según denunciaron, lo atendieron tres horas después de su ingreso.

La espera fue para realizar una tomografía, y comprobar que no se encontraba bajo los efectos del alcohol o de sustancias psicotrópicas, dijo la familia.

Según contó la madre de la víctima, Carolina Romero, el menor iba a bordo de la moto de la familia a cargar nafta, y su papá lo seguía en auto, pasadas las 7 de la mañana del domingo 12.

Al parecer, y según se pudo ver en las imágenes de las cámaras de seguridad, el joven se habría sentido mal, y llegaba despacio a la estación de servicio (San Martín y Uruguay), cuando aparentemente se descompensa y cae a la cinta asfáltica.

Acto seguido, su papá que venía a pocos metros de él, lo levanta, y lo lleva al hospital minutos antes de las 8.

"Su papá lo encontró así, tirado ya, venía a dos cuadras más o menos de él. Le agarró un paro, o no sabemos, en la cámara se vio bien, él iba despacio, empezó a irse de lado, como tambaleando, y no sé qué le pasó, le agarró algo. Y de ahí, mi esposo lo lleva urgentemente al hospital, eran las 7 y pico. El médico de cirugía vino como a las 10 de la mañana, entró y ni me miró", expresó la mamá en declaraciones a El Territorio, molesta por la versión que trascendió de que habían llevado al menor recién a las 10 de la mañana.

"Es absolutamente falso eso. Mi esposo lo llevó directo al hospital. El que vino a las 10 fue el doctor", afirmó.