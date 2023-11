La electa diputada libertaria y posible canciller si Javier Milei gana las elecciones, Diana Mondino, encendió una nueva polémica al mezclar en una definición el matrimonio igualitario y tener piojos.

La frase de la economista fue en la misma entrevista en la que defendió la idea de un "mercado de órganos", que repuso el tema en el centro del debate, generó controversias y terminó en declaraciones cruzadas entre Milei y su rival Sergio Massa. Ahora las redes sociales reflotaron otra frase de Mondino, recalcitrante en sus posturas.

"Como liberal estoy de acuerdo el proyecto de vida de cada uno. Es mucho más amplio que el matrimonio igualitario. Déjame exagerar: si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección, listo, después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos", dijo sin vacilar Mondino durante una entrevista con LN+ y sin ahondar en el sentido de la queja.

Fue cuando el periodista Luis Novaresio le preguntó si estaba en la agenda de Milei derogar esa ley y la del acceso al aborto.

Al justificar su respuesta, Mondino dijo que hay "normas que para la convivencia social se tienen que poner”.