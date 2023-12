Giuliani se declara en quiebra tras sentencia de 148 millones de dólares

El exabogado de Donald Trump Rudy Giuliani, se declaro en quiebra horas después de que la jueza federal que presidió el caso por difamación intentado por dos trabajadoras electorales de Georgia, le ordenó pagar los $148 millones que el jurado había acordado como indeminización a las demandantes.

Giuliani presentó documentos en una corte de Nueva York solicitando la protección de sus bienes.

El exalcalde declaró deudas por el orden de $500 millones y activos de solo $10 millones, después de que la jueza federal Beryl A. Howell ordenara el pago inmediato del veredicto, basada en ls que consideró como un gran peligro de que Giuliani ocultara sus bienes de Ruby Freeman y su hija Wandrea ArShaye “Shaye” Moss, las trabajadoras electorales acusadas falsamente por él de ayudar a robar las elecciones de 2020.

Pero la protección del proceso de quiebra podría no beneficiar a Giuliani en el caso de las trabajadoras electorales de Georgia. Según la exfiscal federal Barbara McQuade, las acciones dolosas con intención, como la difamación, no se pueden poner a un lado en los procesos de quiebra por lo que la maniobra de Giuliani no lo protege del fallo de Howell.

McQuade dijo a Salon que la declaratoria de quiebra no protegería a Giuliani quien seguiría estando obligado a cumplir con la deuda. Según la jurista Freeman y Moss podrían obtener órdenes de la oficina del secretario del tribunal para "embargar cualquier salario y gravar sus propiedades” a fin de que reciban las ganancias de cualquier venta.

"Giuliani nunca ha negado haber tomado medidas para ocultar sus bienes de sus acreedores, y no ha ofrecido ninguna promesa afirmativa de que no tomará medidas para hacerlo", escribió Howell, quien dijo además que teniendo en cuenta lo que el jurado escuchó sobre su “pasada y continua difamación de las dos mujeres, el fallo fue conservador”.