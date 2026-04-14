Les dictaron seis meses de prisión preventiva a la madre y el padrastro de Ángel

Este martes, se llevó a cabo en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia la audiencia de control de detención de Mariela Altamirano, mamá biológica de Ángel Nicolás López, y su pareja, Maicol González. Ella está imputada por homicidio agravado por el vínculo del nene de cuatro años, mientras que él por homicidio simple. A ambos les dictaron la prisión preventiva por seis meses.

El hombre hizo uso del derecho a hablar y aseguró que en el ámbito familiar a Ángel “se lo corregía o se le daba un coscorrón como a cualquier nene, pero esas barbaridad que dicen de golpes y maltrato y agua fría no". Además de "correctivos", mencionó "coscorrones". Mientras González hablaba, Altamirano --con una caja de pañuelos descartables sobre su regazo-- comenzó a llorar. Muy afectada, la mujer optó por no declarar.

Fue entonces la voz del padrastro la única que se escuchó. El hombre cuestionó que con su pareja no pudieron ir al velorio a despedir a Ángel. Llamativamente, a lo largo de la declaración nunca lo nombró: siempre se refirió a él como "el bebé".

"Nos juzgaron desde el primer momento que lo llevamos al hospital. Yo quiero que se descubra la verdad y nos dejen de culpar, porque somos inocentes con Mariela. Lo encontramos en la cama, nosotros no tenemos dos habitaciones. Una sola que es una cama cucheta arriba y abajo una cama de dos plazas”, dijo el hombre que en ningún momento llamó a Ángel por su nombre sino que siempre se refirió a él como "el bebe".

González aseguró que “hasta el día de nuestra detención no hubo un resguardo de nadie. Los vecinos mismos y gente de la iglesia que nos acompañó al hospital tenían tanto miedo de contestarnos un mensaje. Tuvimos que mandar a la bebé (NdR: la hija de la pareja) con su abuela. Fuimos a la comisaria y siempre estuvimos a disposición de la policía y la fiscalía. No nos dimos a la fuga ni era nuestro pensamiento hacer eso. Porque nosotros también queremos saber qué le pasó. Nos juzgan y no nos dan nuestro derecho a defendernos".

Maicol González, pareja de la progenitora de Angel.

El hombre negó tener antecedentes de violencia (“Tuve problemas con mis ex parejas, pero nunca fui denunciado”), insistió en que él y la mamá de Ángel creen en la Justicia y dio su versión de qué sucedió en el hospital luego de que el nene se descompensara.

"Desde un primer momento llevamos al bebé al hospital. Se armó una violencia hacia nosotros y hacia nuestro domicilio. El primer día que lo llevamos nos quedamos ahí y dijeron que hicimos abandono. Estuvimos hasta las 11 y media y nos retiramos por orden de la médica. Volvimos de nuevo al hospital antes de las 14.30. Volvimos a la noche y la doctora nos dijo que no nos acercáramos porque había personas de otro lado que estaban por tomar represalias”.

La mamá biológica y el padrastro se ubicaron por detrás de sus defensores Vanesa Vera y Alejandro Varas. Mariela, con los brazos cruzados y la cabeza inclinada hacia abajo, apenas miró a Luis López y Lorena Andrade, quienes están del otro lado de la sala con una remera que dice "Si te hubieran escuchado estarías con vida".

Lorena trajo un muñeco de Spiderman, el juguete preferido del Ángel. Se lo compró Agustina, una de las hijas de Lorena. Luis vino acompañado de su abogada Fiorella Picón y Roberto Castillo, quien no puede ejercer la defensa por no tener la matrícula provincial de Chubut. Sobre el final de la audiencia, cuando Maicol y Mariela se retiraban, Luis comenzó a gritarles "Asesinos".

El papá de Ángel habló con la prensa metropolitana tras dictarse la prisión preventiva de Altamirano y González: "No saben cómo defenderse, manga de asesinos. Se hunden más. Mi hijo no tenía nada".

A diferencia de lo que expresó la fiscalía en la audiencia, el papá de Ángel está convencido de que Mariela también le pegaba a su hijo: "Ella tiene la misma culpa que él, ella también le pegaba, por eso no quiso dar la cara. Si no, ¿por qué no habló? No podía levantar la cabeza".

Y agrega: "Tiene la culpa porque si sabía que el nene tenía golpes, ¿por qué no lo llevó al hospital a hacerle algún estudio médico? Ella también le pegaba".

"Vos le pegas a mi hijo"

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Cristian Olazábal (jefe de fiscales), Facundo Oribones (fiscal de la causa) y Diana Guzmán (funcionaria de fiscalía). El juez a cargo es Alejandro Soñis, quien en el comienzo de la audiencia pidió que a todas las partes que se presenten.

La fiscalía acusó de los golpes a Maicol González, sobre quien pesa la calificación legal de homicidio simple. Y alegó que Mariela no hizo nada para ayudar a su hijo, por eso la definición como "coautora" del delito y la imputación por homicidio agravado por el vinculo.

"Surge en la autopsia que todos los goles que presentaba el niño Ángel López eran en su cráneo. Lo que deriva en un edema en la zona de cerebelo que deriva en la muerte y paro cardiorespiratorio", explicó el fiscal Oribones.

Y agregó: "Estamos en presencia de traumatismos. Lo que se desprende es que las lesiones presentadas por Ángel fueron realizadas de forma voluntaria, más que nada por la cantidad de los golpes. Es decir, no accidentales". Estas lesiones serían internas y se habrían producido de siete a diez días previos a la muerte.

Por su parte, el jefe de fiscales dijo que de la reconstrucción del hecho se determinó que el 2 de abril el nene solo estuvo en ese domicilio al cuidado de Mariela y Maicol.

"El menor no tuvo contacto con otro entorno, como el jardín, vecinos. Todo nos lleva a pensar que las lesiones internas fueron ejecutadas de forma deliberada. Los testigos señalan que el matrimonio estuvo en ese domicilio y quedan descartadas las coartadas que le dijeron al personal policial", apuntó Olazábal.

Además reveló que "el menor estaba broncoaspirado, se aspiró su propio vómito y no se hizo nada". Y aclaró que toda la evidencia que recolectaron durante estos días indica que las actitudes violentas eran de Maicol González: Altamirano no hizo nada durante la agresión física ni después.

"Eso llevó a la muerte del Ángel, los testigos lo vieron azul. Altamirano le hizo RCP durante 35 minutos y el otro, ¿qué hizo? Llamaron cuando el menor estaba prácticamente muerto. Uno lo atacó y el otro no intervino”, agregó.

Mientras hablaba el jefe de fiscales, Altamirano se agarraba la cabeza y lloraba. En ningún momento levantó la mirada.

La fiscalía también aportó la declaración testimonial de una mujer de apellido Arévalo, vecina de Altamirano, quien declaró que "los observó hace un mes cuando González corría y Mariela lo perseguía y pedía a los vecinos que lo detengan. 'Vos le pegas a mi hijo'", indicó la testigo que le dijo Mariela a Maicol.

Esta testigo hizo además mención a que al nene lo obligaban a usar una máscara de Spiderman para esconder los golpes. Y que posteriormente a su muerte, la pareja quemó la ropa del niño porque "estaría manchada de sangre".

Otra testigo, Jessica Natalia Paredes, declaró a la fiscalía que el 5 de abril a las 8 se encontraba en su vivienda y que escuchó gritos de la calle. Vio a Altamirano con un bebé en brazo y a Maicol con Ángel "que estaba azul envuelto en una manta". Le preguntó qué pasó y Mariela le respondió: "A mi hijo le agarró un ataque, mientras dormía". Sin embargo, Paredes comentó que siempre escuchaba gritos: "Parecía ser que él le pegaba a ella".

El fiscal sumó que Roberto Maidana, también testigo y ex cuñado de Altamirano, mencionó que la mamá biológica le pegaba y hacía que su hijo se bañara con agua fría. Y que la maestra del colegio al que asistía Ángel contó que el nene se quejaba constantemente que se bañaba con agua fría en la casa y que quería agua calentita.

Por su parte, la defensa dijo: “Las conclusiones finales de la perito son que estas lesiones son una emergencia neurológica, las causas pueden ser múltiples: traumatismos, meningitis, tumores. Es decir, que pueden tener distintas causales".

Según el abogado Varas, no hay elementos suficientes para imputar un homicidio doloso. Aunque deslizó que no habría que descartar que el accionar se encuadre en una impericia o negligencia, es decir, "un delito culposo que tiene una pena mucho menor"

“El medio comisivo no está probado, entonces puede estar dentro de la impericia, negligencia. Entiendo que la sospecha recae sobre mi asistido y su pareja, coincido con Olazábal que son los únicos que estaban con Ángel en ese momento".

Luego de escuchar a las partes, el juez Soñis le otorgó la palabra al papá de Ángel: "Miren cómo dejaron a mi hijo, lo que le hicieron estos asesinos. Van a pagar por todo".

(Con información de Clarín)