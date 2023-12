Gran Hermano: la emotiva historia de la camiseta de Chacarita que uso Santiago del Moro

Santiago del Moro para la gala de nominación de Gran Hermano eligió un look muy especial. A diferencia del look al cual nos tiene acostumbrados, el conductor eligió un outfit diferente y se volvió viral. La prenda en cuestión fue la camiseta oficial de Chacarita, un equipo por el que tiene un cariño muy especial desde su infancia.

“Yo amo a Chacarita porque cuando era chico, en el colegio, el club nos mandaba las camisetas que ya no usaban. Y nosotros jugábamos con esas camisetas, era lo más aspiracional que había porque no había muchas y se la daban a los titulares. Y yo que nunca fui de los mejores cuando lograba que me la dieran era lo máximo”, dijo en una entrevista dejando en claro su amor por el club y agregó: “Era un detalle hermoso del club y ponerte la camiseta era como tocar el cielo con las manos”.

De todas maneras, el conductor confesó que el club de sus amores es el Futbol Club Tres Algarrobos, ya que es el de su pueblo ubicado en la localidad del partido de Carlos Tejedor.

Los internautas compartieron varios comentarios en los que hacían referencia al look elegido por del Moro: “¡Por Dios lo que es Santiago con esa camiseta!”, “¿Por qué se puso eso?”, “Acabo de empezar a ver la gala, ¿ascendió Chacarita? No entiendo nada” y “¡Vivo en una burbuja que hace con esa casaca!”.

Fuente: Minuto uno