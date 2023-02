Gran Hermano: la picante burla de Alfa a Romina luego de que Julieta Poggio no la salvara

Cada vez más lejos de Romina Uhrig, Walter "Alfa" Santiago no perdió la oportunidad de burlarse con extremo sarcasmo de la exdiputada en Gran Hermano.

¿El contexto? Alfa se le rio en la cara a Romina porque Julieta Poggio, su amiga adentro del reality, no la sacó de la placa de nominados y su continuidad en el reality de Telefe quedó en manos de la gente.

"No sabía. No sabía que me iba a dejar en placa", le dijo Walter a Romina, imitando su tono de voz y simulando estar afectado por la actitud de Julieta.

Acto seguido, Alfa remató su filosa chicana con una risa irónica y burlona: "Bienvenida a Gran Hermano 2023".

Ciudad Magazine