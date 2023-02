Sofía Aldrey volvió a las redes tras el escándalo con Fede Bal

Son días agitados para Sofía Aldrey tras el estallido del escándalo por infidelidades de Fede Bal. La maquilladora decidió salir del país para sortear la alta exposición que viene teniendo en estos momentos y desde Uruguay compartió un posteo que refleja el momento que hoy vive.

La joven, nieta de uno de los hombres más acaudalados del país, compartió en Instagram una foto donde aparece en la playa, sonriente y en malla junto a emojis de olas. Todo un mensaje en medio de la controversia, que podría llegar a la Justicia.

El posteo que recibió, miles de likes y comentarios, celebraron su vuelta a las redes, en medio del mal momento que atraviesa. “Un país entero te banca, reina”, “¡Así te queremos ver! Las mujeres No lloran las mujeres facturan”, “la sonrisa de la valentía, la sonrisa de estar plantada frente a la vida, no implica que no sientas rabia, decepción y dolor”, fueron algunos de los mensajes que recibió en la red social.

ASEGURAN QUE FEDE BAL LLAMÓ MUY ENOJADO A SOFÍA ALDREY

Fede Bal se separó de Sofía Aldrey en medio de un escándalo signado por las múltiples infidelidades de él que ella habría descubierto gracias a su lavarropas inteligente, con wifi. Harta de los engaños del actor, Sofía habría sido quien filtró los chats que dejan en evidencia las conversaciones subidas de tono de su ex con un montón de mujeres, cuando aún estaban en pareja.

Mientras sigue creciendo la polémica de los chats que tiene Yanina Latorre en su poder, que involucra también a Estefi Berardi y Claudia Albertario, Fede habría llamado muy enojado a Sofía por haberlo dejado expuesto en los medios.

Juan Etchegoyen contó en Mitre Live cómo habría sido el tenso llamado de Fede a Sofi. "Fede está devastado con todo esto, súper triste, pero cuando se enteró de lo que había pasado en LAM contactó furioso a su ex para pedirle explicaciones”.

"A Fede le estalla el teléfono y la primera reacción que habría tenido fue contactar a Sofia, como para descargarse por exponer la situación, de hecho me decían esta frase ‘me expusiste de la peor manera’ y ‘me arruinaste’”.

Fuente: Ciudad.com.ar