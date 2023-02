Crimen de Mateo: familiares y amigos pidieron justicia

Familiares, vecinos y amigos de Mateo Benjamín Pérez Saucedo, el joven de 20 años, asesinado y enterrado en el patio de una vivienda, se manifestaron frente al Juzgado de Instrucción que investiga el caso. Pidieron justicia. “Mi hijo era inocente y se cruzó con éste psicópata”, expresó su papá, en diálogo con la prensa.

“Esperamos justicia, que esto no quede en saco roto y queremos perpetua”, manifestó.

“Perdimos 3 días, estuvo enterrado y lo velamos sin poder verle la cara. Lo mató sin motivos aparentes, es un psicópata. Gracias a los que hicieron posible que la búsqueda sea intensa. No lo encontramos de la manera que queríamos, pero agradezco el acompañamiento de todos” remarcó Enzo, hermano de la víctima.

En cuanto a la investigación dijo que no le cabe duda de que “la persona detenida es la responsable. Algunos familiares lo habrán visto porque es imposible que vivieran tres familias en una vivienda y no hayan notado todo lo que hizo. Me cuesta creer que haya sido el solo y no haya cómplices”, dijo por Marcelo Ruíz Díaz (38), quien era compañero de trabajo de la víctima y propietario de la vivienda donde el joven fue hallado muerto y enterrado el pasado jueves, es el único detenido de la causa. En su poder se halló la tarjeta de débito de Mateo. En la noche del lunes 6 de febrero se los vio salir juntos del comercio ubicado por avenida Maipú, donde trabajaban, y subieron a un remis que los trasladó al barrio San Roque. Llegaron a destino y es estima que horas después, en el interior de la casa, Mateo fue estrangulado. Su cuerpo fue arrojado a un pozo y enterrado en el patio de la propiedad.

(NG)