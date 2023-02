A propósito de las penas y el castigo

Ezequiel Spector

La condena a los autores (y partícipes) del homicidio de Fernando Báez Sosa ha aliviado el dolor de todos aquellos que exigían justicia, y seguramente haya llevado algo de paz a la familia, que hace tres años viene batallando por un juzgamiento a los perpetradores.

En el ámbito mediático, sin embargo, la sentencia ha disparado un intenso debate sobre los fines del castigo penal. Ocurre que, cuando los ciudadanos expresan sus posiciones sobre este tema, lo hacen apelando a sus convicciones, sin considerar lo que dice la Constitución y las leyes. Qué bueno que así sea, puesto que de lo contrario el debate público consistiría simplemente en personas recitando lo que dicen normas jurídicas, sin ningún ejercicio de reflexión.

¿Cuál es la razón de ser del castigo penal? Es importante destacar que esta pregunta es diferente a “¿qué actos deberían calificar como delitos penales?”. Imaginemos un derecho penal ideal, que califica como delito todo lo que debe ser delito (homicidio, violación, etcétera), y excluye todo lo que no debería ser delito (supongamos, por ejemplo, el consumo personal de estupefacientes). Dado este escenario, ¿por qué tiene sentido castigar a quienes cometen delitos?

En filosofía, los autores distinguen entre dos teorías generales que intentan responder a este interrogante: “retribucionismo” y “consecuencialismo”.

Según el retribucionismo, el castigo encuentra su razón de ser en la noción de merecimiento. Así, la respuesta a la pregunta de por qué castigamos no debemos buscarla en las consecuencias positivas que pueda tener el castigo penal en la sociedad (por ejemplo, la reinserción del delincuente), sino en la práctica misma de castigar. El Estado castiga simplemente porque quien atenta contra otros merece una pena proporcional (una retribución justa).

El retribucionismo no es venganza. Hay una diferencia entre exigir justicia y exigir venganza, aunque a veces no sabemos si quien reclama está exigiendo una u otra, porque ambas pueden esconderse detrás del mismo tipo de expresiones, como “¡juicio y castigo!”. El punto es que exigir una condena es perfectamente compatible con exigir justicia (en el sentido retribucionista).

El retribucionismo tiene la virtud de rescatar el elemento de la proporcionalidad. Si el castigo penal es valioso porque el delincuente merece ser castigado, entonces el castigo debe ser lo que el delincuente merece (ni más ni menos).

El castigo debe ser proporcional al delito, pero ello de ninguna forma significa que el castigo deba ser igual que el delito (como torturar a quien torturó).

En las sociedades actuales, la proporcionalidad típicamente se expresa a través de años de prisión: en general, cuanto más grave es el delito, más años de prisión contempla la ley, en cárceles que, claro está, deberían ser sanas y limpias. El retribucionismo es consistente con nociones de dignidad humana.

Pasemos ahora al consecuencialismo. Según esta corriente, el castigo no es valioso en sí mismo, sino como un medio adecuado para alcanzar ciertas consecuencias deseables. Aquí podemos distinguir entre diferentes variantes del consecuencialismo, que se diferencian entre sí sobre la base de qué consecuencias consideran deseables.

Algunos, por ejemplo, sostienen que el castigo es valioso porque es un medio para reeducar al delincuente. Otros consideran que el castigo es valioso porque es un medio para disuadir a potenciales delincuentes: quien esté considerando delinquir lo pensará dos veces si sabe que será efectivamente castigado. Finalmente, hay quienes piensan que el castigo penal es una forma de incapacitar al delincuente, al menos durante los años que esté en prisión.

Aunque el consecuencialismo parece una teoría atractiva (al menos en la variante de la reeducación), no es obvio que debamos defenderla a rajatabla. Ocurre que ignora el elemento de la proporcionalidad.

Pensemos en alguien que haya cometido los crímenes más aberrantes (supongamos, torturas seguidas de muerte), y al poco tiempo se haya arrepentido.

Suponiendo que el arrepentimiento sea genuino, si abrazamos la teoría de la reeducación, tendríamos que concluir que esta persona debe ser absuelta, por ser innecesario reeducarla (¡ya se arrepintió!).

Algunos estarían dispuestos a aceptar esta conclusión. ¿Pero qué dirían de quien escondió una bebida en su campera para no abonarla a la salida del supermercado? Imaginemos que la persona fuera muy testaruda y necesitara 15 años de prisión para arrepentirse de lo que hizo. La idea de castigo como reeducación nos llevaría a reprimir con 15 años de prisión el hurto de una bebida. No hay mucho progresismo en eso. Por supuesto, alguien podría retrucar que cuando los delitos son más leves, las personas se arrepienten más rápido. Pero no estoy seguro de que haya evidencia que respalde tal afirmación.

Más aún, creo que cualquier intento de salvar a aquella persona de los 15 años de prisión implicaría volver al retribucionismo (“¡sólo se llevó una bebida; no merece semejante castigo!”). Entonces, tal vez el retribucionismo no sea tan arcaico como muchos piensan, sobre todo cuando se lo distingue de la venganza. Claramente, si asesinan a nuestros hijos, nuestra demanda no será “¡reeducación para los asesinos!”. Exigiremos justicia. Pero que exijamos justicia no implica necesariamente que estemos sedientos de venganza.

*Profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad Adolfo Ibáñez (Chile)