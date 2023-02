Secretarios judiciales de todo el país se reúnen en Corrientes

En sede del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, se llevó a cabo el acto de apertura de la primera reunión Anual de la Comisión Nacional de Secretarios del Poder Judicial y Ministerio Público de la Federación Argentina de la Magistratura y Función Judicial (FAM), con la presencia de 28 representantes de 17 provincias.

“Esta casa es un ejemplo de lucha por la independencia judicial. He visto no solo lo que es la figura de su presidente, la Dra. Luz Masferrer, sino también he visto sus convicciones: lo que hace y siente este Colegio. Sumamos al gran crecimiento y allornamiento a los nuevos tiempos de este Colegio’’, expresó la presidente de FAM, Marcela Ruiz.

Además agregó: “Realizan un gran trabajo asociacionista no solo lo que tiene que ver en formación de magistrados sino también del funcionariado. Se forman bases y semilleros que son muy importantes y que actúan como replicadores en cada una de las actividades que realizamos desde FAM”.

“Para nosotros como Colegio de Magistrados es una gran distinción que se haya elegido como sede de esta primera reunión anual de la CNS a nuestra institución y por lo tanto a nuestra Provincia”, expresó la presidente del Colegio de Magistrados de Corrientes, Luz Masferrer.

Además agregó: “Desde Corrientes recibimos a los participantes con mucha alegría y deseamos éxitos en las actividades a desarrollar destacando la permanencia desde hace más de diez años en este espacio asociacionista tan importante para FAM”.

“Agradezco la invitación. Destaco la importancia y relevancia de este tipo de encuentros donde se comparten experiencias y necesidades del sector porque todos somos fundamentalmente partes de un mismo poder, el Poder Judicial. Este tipo de ámbitos nos permite fortalecernos para poder justamente saber la importancia que nos cabe, dentro del sistema republicano ya que tenemos que dar respuesta a múltiples necesidades”, expresó el presidente del Superior Tribunal de Corrientes, Luis Eduardo Rey Vázquez.

Por su parte, la Directora de la Comisión Nacional de Secretarios y Funciones Afines, Liliana Pasetto dijo: “Agradecemos la presencia de la presidente de FAM y presidentes de Colegios y Asociaciones presentes. Me siento honrada de poder ser anfitriona de esta primera reunión, esperando tener jornadas fructíferas y productivas e invitarlos a conocer y disfrutar de esta bella Ciudad. Deseándoles una estadía placentera”.

El encuentro de gran trascendencia institucional contó además, con la presencia de numerosos asociados que se acercaron hasta el Colegio para acompañar la labor del secretariado correntino.

Luego del acto formal de apertura, la Banda de Música del Servicio Penitenciario de la Provincia de Corrientes brindó un show musical y baile, destacándose el amplio repertorio.

Después, realizaron una visita guiada por el casco histórico de la Ciudad a cargo de la Municipalidad de Corrientes, mostrando gran interés por el crecimiento y desarrollo arquitectónico urbanístico de nuestra Ciudad.

El encuentro fue declarado de “interés” por la Cámara de Diputados de Corrientes a través de la resolución N 17.827. También el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, a través de la Resolución N° 541.

Del acto de apertura participaron la presidente de FAM, Dra. Marcela Ruiz, acompañada de la presidente del Colegio anfitrión, Dra. Luz Masferrer, también el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, el ministro del Seguridad de Corrientes, Dr. Buenaventura Duarte, y la directora de la Comisión Nacional de Secretarios y Funciones Afines, la correntina Dra. Liliana Pasetto.

Por FAM, están presentes: el vicepresidente segundo, Eduardo Barrionuevo; el director del Instituto de Investigaciones Judiciales, Diego Derewicki; y la secretaria de Relaciones Institucionales, Viviana Taboada.