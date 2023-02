Canteros y Tincho Ascúa: debate y coincidencias para el futuro de Corrientes

El consejero por Corrientes de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Gustavo Canteros, se reunió con el intendente de Paso de los Libres, Martín “Tincho” Ascúa, para analizar los desafíos para el presente y futuro de la provincia. Los dirigentes coincidieron en una visión de un modelo de desarrollo para los correntinos y Canteros comprometió el apoyo de Yacyretá en acciones de gestión para el Municipio.

“Siempre es bueno el diálogo. Debatir e intercambiar opiniones sobre la realidad de Corrientes con un joven intendente como Tincho Ascúa, enriquece y ayuda a definir futuras acciones para el desarrollo. Los resultados son más prometedores cuando además se coincide en la visión de futuro para la provincia, en la necesidad de acciones para mejorar la calidad de vida de todos los correntinos en el corto, mediano y largo plazo”, dijo Canteros tras despedirse del intendente libreño.

“La unidad y el diálogo no debe ser solo un eslogan de campaña electoral. Los correntinos tenemos muy presente las consecuencias de aquellas épocas en la que el debate no abundaba, menos aún las coincidencias. Siempre que el objetivo sea lograr lo mejor para los correntinos me van a encontrar dispuesto a ayudar, a brindar las herramientas necesarias para un fin superador y fue muy grato saber que Tincho Ascua mantiene esa impronta”, agregó.

“Paso de los Libres es clave para el desarrollo de Corrientes. Es el paso fronterizo más utilizado para ir a Brasil, tiene gas natural y podría, por su ubicación estratégica, ser un polo industrial, con una zona franca que genere desarrollo. Se necesita mejor infraestructura vial, férrea y aérea para lograr competitividad y crear más puestos de trabajo. Si nos trazamos ese objetivo podemos lograrlo”, aseguró.

“Por eso también repasamos los programas con los que cuenta la EBY para el acompañamiento de la gestión municipal en cuanto a infraestructura, formación para el trabajo, cuidado del ambiente y sustentabilidad”, detalló el consejero.

“Los dirigentes debemos entender que el mundo cambió y que Corrientes no puede postergar el desarrollo y la innovación. Para eso necesitamos de todos y tener un programa de gobierno basado en la realidad de cada lugar, que la ciudadanía conozca de manera detallada qué es lo que se debe hacer y cómo se hará”, concluyó.