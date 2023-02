Camila intentó besar a Marcos mientras dormía y generó indignación

Con una y mil acciones Camila de Gran Hermano 2022 mostró estar enloquecida por Marcos. Sus actitudes y la falta de correspondencia de él llegaron a ser cuestionadas y no faltaron quienes señalan que lo está acosando, mientras otros sostienen que podría ser el nacimiento de un romance. Ahora la concursante fue más allá e intentó besarlo.

La rubia estaba en la habitación, saltando y bailando mientras el Primo dormía. En ese momento, ella se le tiró encima y empezó a querer jugar con él. “¿Qué le pasa?”, lanzó él, sorprendido.

"Dale, Marcos. Reite. La vida es una sola", le dijo ella, mientras le extendía la mano y se dirigía a él para darle lo que parecería un beso en la boca. ¿La reacción del salteño? Le corrió la cara y Camila exclamó un “¡ay” para seguir bromeando. El video en Twitter dio que hablar y hubo una vez más críticas a la participante.

EL PALITO DE ROMINA A CAMILA EN GRAN HERMANO 2022

Luego de la felicidad que vivieron los participantes de Gran Hermano 2022 con el ingreso de dos perritos, a quienes llamaron, Delmora y Caramelo, Romina Uhrig dio que hablar al lanzar un picante palito a Camila Lattanzio utilizando a una de las mascotas como excusa.

Todo comenzó cuando la participante que fue fulminada por primera vez esta semana por Julieta Poggio, reconoció que quiere dejar de comer “cosas que engorden”. Ante esto, Romina –que tenía a uno de los perros a upa- expresó con un tono de voz gracioso: "Yo te voy a decir una cosa a vos, Camila. Comés mucho, no te voy a invitar nunca a mi casa porque le vas a comer todo a mi mami y la vas a dejar muy pobre".

"Entonces, no te vamos a invitar. Porque, a parte, te vas a querer comer mi alimento. Mi alimento no lo come nadie, ¿me escuchan?”, agregó. Y cerró: “Me asusta cómo come ella. Sos muy flaca y comés mucho. Qué suerte la tuya".

Fuente: Ciudad.com.ar