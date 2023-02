Biden, desde Polonia: “Ucrania nunca será una victoria para Rusia. ¡Nunca!”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha alabado la “resistencia” de Kiev en la ofensiva contra Moscú y ha defendido desde Varsovia que Ucrania “nunca será una victoria para Rusia”. Además, el líder estadounidense ha recalcado la unidad de la OTAN y ha puntualizado que la Alianza “no se va a dividir”. “Un dictador nunca podrá acabar con el amor de la gente por la libertad. Ucrania nunca será una victoria para Rusia, nunca”, ha dicho Biden, que ha asegurado que, en lugar de la “victoria fácil” que predijo Moscú, Putin “se equivocaba” y se ha topado con “la unión de la OTAN”. La Alianza Atlántica “está más unida que nunca”, garantizó. Ayer, el líder ruso ha pronunciado su primer discurso sobre el estado de la Federación rusa desde el inicio de la guerra, en el que no solo no ha reconocido errores o fallos por parte de Rusia, sino que ha advertido de que su país es “invencible en el campo de batalla”. Tras un año de guerra, Putin “ya no duda de la fortaleza de nuestra coalición”, ha dicho Biden, aunque sí duda de “nuestra convicción, de nuestra capacidad de resistencia y de nuestro apoyo continuado a Ucrania. Duda de que la OTAN pueda permanecer unida".

“La OTAN no se va a dividir y no nos vamos a cansar", ha asegurado desde el Castillo Real de Varsovia, donde se ha reunido con su homólogo polaco, Andrzej Duda, tras una breve visita sorpresa a Kiev. Duda, por su parte, ha dicho que la visita de Biden demostraba el compromiso estadounidense con el mantenimiento de la seguridad en Europa y ha calificado de “gesto increíble” su paso por la capital ucraniana.

