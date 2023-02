Cuáles son las recomendaciones ante los casos de Influenza Aviar 

El Ministerio de Salud de Corrientes emitió medidas de recomendación ante casos de Influenza Aviar en aves.

Las autoridades correntinas, a través de la Dirección General de Epidemiología, indicaron que mantienen activa la vigilancia ante los casos registrados en aves de Influenza Aviar.

"Para ello, se trabaja localmente con la cartera de Producción, el INTA y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y con el Ministerio de Salud de la Nación", indicaron.

En ese contexto los ministros de salud de las provincias se encuentran en contacto con sus contrapartes de SENASA y en todo el país se está trabajando en conjunto con las áreas involucradas.

A partir de las investigaciones epidemiológicas realizadas por las jurisdicciones se identificaron, hasta el momento 14 personas expuestas (11 adultos y 3 menores), las cuales han estado en contacto con las aves infectadas.Ninguna de ellas presenta síntomas de la enfermedad hasta la fecha y todas se encuentran en seguimiento por parte de los equipos de salud de las jurisdicciones correspondientes, aseguraron.

Cabe recordar que la influenza aviar (IA) es una enfermedad viral que afecta a las aves de corral como a las silvestres y puede afectar ocasionalmente a las personas expuestas. Las aves silvestres, principalmente migratorias, son el hospedero natural del virus y están siendo el principal factor de diseminación a través del continente. Las poblaciones de aves de corral pueden adquirir la enfermedad por contacto con aves silvestres infectadas.

No se ha reportado transmisión interhumana sostenida de virus de la Influenza aviar (solo se registraron algunos casos esporádicos por transmisión interhumana en contactos prolongados intrafamiliares sin protección), por lo cual el riesgo de transmisión a humanos continúa considerándose bajo. En esta línea es importante resaltar que la enfermedad no se transmite de los animales a las personas por la ingesta de alimentos, por lo tanto, el consumo de carne aviar, huevos y sus subproductos no presenta peligro para la población.

El riesgo de transmisión a humanos es bajo, cuando se da la transmisión del virus ocurre cuando las secreciones o excretas de aves infectadas son inhaladas por las personas o el virus toma contacto con las mucosas de boca, nariz u ojos.

Por último, cabe aclarar que actualmente no hay restricciones para viajar a zonas afectadas por influenza aviar. Sin embargo, se recomienda que las personas que viajan a zonas con brotes de influenza aviar tomen las medidas de prevención necesarias mencionadas para evitar el riesgo de exposición al virus.

Medidas de cuidado recomendadas por el Ministerio de Salud de Corrientes: