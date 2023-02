Se rompió un caño maestro de agua potable y la reparación demoró 21 horas

Se interrumpió ayer el servicio de agua potable por la ruptura de un caño maestro que afectó a varios barrios de la ciudad. Los operarios estuvieron más de 21 horas trabajando para restablecer la prestación del servicio.

Entre los barrios con falta de agua se encuentran: Centro, Cambá Cuá, Ferré, Aldana, Libertad, Deportes, La Cruz, Yapeyú, La Rosada, Celia y los que están sobre avenida. Maipú hasta la terminal de ómnibus.

Desde la empresa encargada, informaron a El Litoral que una cañería de unos 500 milímetros de diámetro que se encuentra debajo de un tanque a cinco metros de profundidad se rompió y generó inconvenientes. Además, indicaron que reemplazaron una parte de la cañería de un metro y medio de largo por medio metro de ancho para cambiarla por una nueva e informaron que el caño que se vio afectado comenzó a perder agua alrededor de las 19, del martes y los arreglos culminaron ayer cerca de las 16.

El interventor del Ente Regulador del Agua, Leopoldo Martínez en diálogo con El Litoral indicó que el servicio volvería paulatinamente.

“El servicio está restablecido, se coloca presión lentamente para que no haya problema, para que vuelva a su normalidad tardará unas horas más porque primero se deben llenar todas las cañerías y todos los tanques de reservas y cisternas”, dijo ayer el funcionario.

En ese sentido, comentó que la rotura del caño se dio dentro del predio de la planta de agua potable y que, además, de tener una gran presión había dos componentes para tener en cuenta al momento del arreglo. El primero que el material del caño era de hierro y eso dificulta su reparación y el segundo que se encontraba a cinco metros de profundidad y en un lugar de difícil acceso debido a que estaba debajo de un tanque.

“El tanque tiene 20 columnas que lo soportan y el caño se rompió en el medio entonces para reparar eso, no podíamos meter una retro excavadora común y corriente, tuvimos que llevar una maquinaria especial que ayude a la excavación y todo eso también lleva a la demora”, indicó Martínez.

“A las 19, informaron sobre lo sucedido y para las 20 comenzaron los arreglos, el agua rebalsaba al exterior, atravesó la tierra e inundó el parque Mitre. Fue un trabajo sin descanso”, continuó.

La reparación del caño, debía hacerse en la unión de una bifurcación y con la gran presión del agua causó fatiga en el caño y generó el desgaste que determinó la rotura. “Es un imprevisto que no se puede atribuir a una inoperancia o desistimiento de la empresa”, explicó.

Asimismo, el funcionario llevó tranquilidad a las familias que se encuentran en los hospitales, debido a que se comunicaron con el Ministerio de Salud provincial para tomar recaudos sobre la cuestión.

“La provincia había puesto tanques cisternas para ir abasteciendo estas zonas, esto para que las personas que se encuentran en hospitales puedan tener el temor de que no pueden tener el servicio. Esto no sucederá, porque se cubrió”, dijo.

Por otra parte, realizaron una crítica a la empresa prestataria debido a que no informaron debidamente a la comunidad sobre la cuestión para que tomen recaudos con respecto a la situación que ocurría.

“Criticamos que no se comunicó correctamente, sobre todo porque se estaba trabajando. Había 20 operarios trabajando en las cañerías y no entendíamos por qué en la comunicación no hacía hincapié en lo que se estaba haciendo. Solamente se realizaron flyers comunicando baja presión”, detalló Martínez.

“Esto genera inconvenientes porque no saben la magnitud del problema, entonces usaba el servicio con normalidad. Si se comunicaba las personas hubiesen tenido más conciencia en el uso, por ejemplo usando el tanque de reserva con precaución”, concluyó.

Se espera que la situación vuelva a la normalidad para hoy tras el arreglo hecho por los operarios que estuvieron más de 20 horas en el lugar tratando de reparar el daño que tenía sobre una de sus partes.