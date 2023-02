Coti de Gran Hermano mostró el tatuaje que se hizo por el Conejo

Constanza "Coti" Romero fue una de las mejores participantes de Gran Hermano 2022 y, pese a ser prontamente eliminada, la joven correntina ganó en el plano afectivo: se puso de novia con Alexis "el Conejo" Quiroga y le dedicó un especial tatuaje.

Invitada a A la Barbarossa, Coti contó que festejó apasionadamente los tres meses de noviazgo con el Conejo, y Pía Shaw le comentó: "Tenés 23 tatuajes, y viniste con 3 tatuajes nuevos. Me extraña que o haya uno en homenaje al Cone".

Y la exparticipante de GH sorprendió a todos con su respuesta: "Sí, hay. Y dice 'no te voy a soltar la mano', en inglés. Es la primera vez que lo digo, porque nadie lo sabía".

"¿Es el de la pierna que está atrás?", le retrucó la panelista. Coti asintió y se paró para mostrarlo.

"I will not let go of you hand (no te soltaré la mano)", reza el tattoo que Constanza le dedicó a Alexis. Y aclaró: "Si nos llegamos a pelear, ojalá que no, de igual manera me marcó mucho y no me lo taparía".

Ciudad Magazine