Tras el anuncio de Larreta, Macri se reunió con Bullrich

Mauricio Macri hizo ayer un gesto que enciende un nuevo llamado de atención al proyecto presidencial que se cocina en las oficinas de Horacio Rodríguez Larreta: recibió en sus oficinas de Olivos a Patricia Bullrich y visitó a su primo, Jorge, su gran apuesta en la pelea por la sucesión del jefe de Gobierno porteño, en su departamento de Palermo durante una hora.

La cumbre con Bullrich estaba prevista hace varios días, pero es una nueva señal sugestiva de las preferencias de Macri en el menú del Pro. En ese encuentro a solas hablaron del mensaje para Larreta -Macri insistió en que pretende que compitan en las Paso y que no hay apoyo explícito-, del conflicto con la UCR en Mendoza, fogoneado por Omar De Marchi, de la organización de la campaña de la titular del Pro y fundamentalmente del diseño del programa económico. Al expresidente le preocupa, sobre todo, poner el foco en las consecuencias de la crisis económica por la gestión de Sergio Massa. De eso también charló esa tarde con Ricardo López Murphy, líder de Republicanos Unidos. “Mauricio y Patricia están muy coordinados”, señala un dirigente del Pro con llegada a todas las terminales del partido. Bullrich le dijo que pretende una campaña austera pero profesional. Le preocupa que el debate de miradas políticas se interprete como escalada interna con Larreta, según fuentes al tanto de la conversación, indicaba ayer un informe del diario La Nación firmado por Matías Moreno. Lejos del repliegue, Macri juega fuerte en la interna opositora en la antesala de las negociaciones por la inscripción de las listas. En su pronunciamiento del jueves, quiso dejar en claro que no solo se preserva la carta de competir, sino que busca marcar una “línea de conducta” en la pulseada entre sus herederos por las candidaturas.

“La opción de competir está. Sabe que gana la interna. Y si él se presenta, no juega ninguno”, confían cerca del expresidente. Además, en caso de que opte por no subirse al ring electoral, Macri no descarta expresar su preferencia por uno de los aspirantes de su fuerza. Pero hasta mediados de marzo o abril no se esperan novedades. De hecho, Macri viajará este domingo a Europa.

El lunes participará de la gala de los premios The Best, en París, como titular de la Fundación Fifa. Allí, podría cruzarse con Lionel Messi, Emiliano Martínez o Lionel Scaloni. Luego, irá a Italia para dar clases en la universidad de Bologna. A su regreso, irá a Rosario para participar de un encuentro de la Fundación Libertad. En esa ciudad desembarcó hoy Vidal, quien se mostró con Carolina Losada, una de las nuevas figuras del radicalismo. Pronto podría producirse una foto que agitará la interna del Pro: Vidal junto a Bullrich.

En el círculo de Macri admiten que el anuncio de Larreta -quien comunicó por redes sociales su deseo de disputar la presidencia- obligó al fundador del Pro a fijar su posición frente a las candidaturas de las máximas figuras de su partido.