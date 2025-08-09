Valdés: "La Policía de Corrientes es la institución más importante de la provincia"

Valdés en el 54° aniversario de la Policía: "Hay que combatir el narcomenudeo en los barrios"

En la Costanera Sur Juan Pablo II, la Policía de Corrientes celebró este sábado sus 54 años de creación, con un acto central y desfile que reunió a integrantes de la fuerza, sus familias y a la comunidad. El gobernador Gustavo Valdés encabezó la ceremonia y subrayó los avances en modernización, prevención y profesionalización de la institución.

El evento comenzó a las 10 con el acto oficial del “Día de la Policía”, seguido por el tradicional desfile policial. Durante su discurso, Valdés resaltó que la fuerza provincial “ha recorrido y pasado por mucho” y reafirmó el compromiso de su gestión en fortalecerla.

Entre los ejes de trabajo mencionó la incorporación de tecnología y el uso de inteligencia artificial, la capacitación profesional, la actualización de los códigos de procedimiento y el énfasis en la prevención.

También remarcó la importancia de trabajar de manera coordinada con la Justicia provincial y las fiscalías para combatir el delito y enfrentar nuevos desafíos como el ciberdelito.

El mandatario recordó el rol clave de la Policía en momentos críticos como la pandemia y los incendios forestales, experiencias que impulsaron la creación de divisiones y adquisición de recursos para emergencias.

Además, fue enfático en la necesidad de enfrentar el narcomenudeo y atender las problemáticas de los barrios: “No podemos seguir mirando al costado; vamos a ir a buscar a quienes causan daños a nuestra sociedad”.

Valdés llamó a los legisladores a “no ser cobardes” y sumarse a esta demanda social, destacando que el objetivo es contar con una fuerza cada vez más preparada y comprometida. “Todos los días trabajamos y soñamos con tener una policía cada vez mejor, con entrega, patria, libertad y Constitución”, concluyó.