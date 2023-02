Mandiyú volvió a ganar y Cambá Cuá triunfó en el debut

Los equipos capitalinos pisaron fuerte ayer en el inicio de la segunda fecha del torneo Provincial de Clubes masculino de Primera División A. Mandiyú consiguió la segunda victoria consecutiva al vencer de local a Santa Lucía Football Club 2-0, mientras que Cambá Cuá arrancó con el pie derecho el certamen al superar 1-0 en su visita a Deportivo Rana.

En el estadio del club Huracán Corrientes, Mandiyú se afianzó como líder del Grupo M del campeonato. No obstante, el equipo dirigido por Víctor Galarza recién pudo doblegar a su rival, representante de la Liga Goyana, en la recta final del partido.

Al igual que una semana atrás en Empedrado, Iván Mosqueda se convirtió en la llave del Albo para destrabar el juego. En la primera pelota que tocó después de ingresar al campo de juego, el goleador marcó la apertura del marcador a los 20 minutos del complemento, mientras que al rato, Carlos Rolón Segovia aseguró el triunfo en una buena jugada colectiva.

En Itá Ibaté, Cambá Cuá debutó con éxito. Por el Grupo K, venció en su visita a Deportivo Rana por la mínima diferencia, con tanto convertido a los 16 minutos del primer tiempo por su goleador, Antonio “Toni” Báez.

El conjunto itaibateño quedó muy mal parado, ya que acumuló su segunda derrota en fila, ya que en el inicio del torneo perdió 3-0 en su visita a Sol de América de San Miguel.

En La Cruz, Victoria consiguió sus primeros tres puntos en el certamen al vencer de local 1-0 a Niño Porá de Gobernador Virasoro, en un encuentro correspondiente al Grupo C.

Mientras que por el Grupo D, Belgrano logró una nueva victoria, al superar en Curuzú Cuatiá a Ferro-Pumita de Paso de los Libres, también por 1 a 0.

Juega Boca Unidos

Boca Unidos buscará esta tarde la recuperación cuando visite desde las 19 a Estrellita, de la Liga Saladeña, en la cancha municipal de la localidad de San Lorenzo, en un encuentro correspondiente al Grupo J. El Aurirrojo capitalino viene de caer en el debut 1-0 el pasado domingo en Goya frente a Benjamín Matienzo.

Además, la fecha se completará con estos juegos: 18.30 San Alonso, de Virasoro vs. Unión, de Ituzaingó (Grupo A); 18.30 Carlos Gallini de Santo Tomé vs. Yaguarí de La Cruz (B); 18.00 San Lorenzo de Monte Caseros vs. Victoria de Curuzú Cuatiá (E); 17.30 Juventud Unida de Sauce vs. San Martín de Esquina (F); 17.00 Villa Rivadavia de Mercedes vs. Florida de Monte Caseros (G); 17.00 Defensores de San Roque vs. Malvinas Argentinas de Goya (H); 17.00 Sportivo Santa Lucía vs. Taragüí de Mercedes (I); 17.00 Huracán (Saladas) vs. Citrex de Bella Vista (L). (RP)