Coty vs Daniela: la correntina hablo sobre su enemistad

La semana pasada, Coti Romero cruzó sin filtros a Daniela Celis en El Debate de Gran Hermano, al tenerla por primera vez cara a cara tras su eliminación.

Sin embargo, la joven correntina dejó en claro en sus redes que las chicanas y el pase de factura fue parte del show televisivo porque no tiene diferencias profundas con Daniela.

"A mí me encanta esto, lo picante, pero la mejor con Dani y hasta con Abril, la sobrina de Romina. Hoy nos sacamos una foto y todo, salgo de cámaras y para mí se queda todo ahí", aseguró Coti en Twitter, bajándole el tono al enfrentamiento.

EL PICANTE CRUCE DE COTI Y DANIELA DE GRAN HERMANO

Constanza Romero no perdió la oportunidad de cruzar en vivo a Daniela Celis y el pase de factura de ambas fue sin filtros.

La nominación espontánea de Coti a Daniela y Julieta Poggio marcó el fin de su "amistad" en el reality. Además, dio paso a tremendos cruces y a hostiles opiniones.

Ahora, ambas se vieron por primera vez en persona y se pasaron factura en El Debate de Gran Hermano.

Coti: -Ya que estamos hablando de que hablan (de exparticipantes) adentro de la casa, escuché por ahí que Dani dijo que yo hice campaña para que ella vaya y no fue así. Igual, estaría válido porque ella para entrar a la casa hizo campaña en mi nombre. Hasta contó cuántas veces iba al baño...

Santiago del Moro: -Dani, ¿algo para decirle?

Daniela: -Sí, por supuesto. Yo no hice campaña en nombre de absolutamente nadia. Mi campaña era Venganiela. Y, de hecho, el nombre lo puso el público, jamás salió de mi boca. Están los clips. Si querés después te los paso, si querés mirarlos.

Coti: -Los vi, los vi.

Gastón Trezeguet: -Se odian.

Daniela: -La gente me eligió para entrar, para hacer lo que hice. Gracias, los amo.

Coti: -Pero porque dijiste que ibas a ir por la CC. Coti y Cone. Y por Thiago. Dijiste 'Coti me la va a pagar'. Los clips ya los vi, no necesito que me los pase.

Daniela: -Igual yo no saco a nadie. Saca la gente, amor.

Coti: -Claro, y ahora vos estás afuera también.

Daniela: -Pero pasé más de una placa.

Coti: -Pero saliste primera que yo. Te saqué, Dani.

Daniela: -Estuve en un mano a mano con Agustín y quedé. Mientras vos estabas afuera haciendo campaña (para que me saquen) yo me quedé.

