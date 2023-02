Giro inesperado en el segundo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

En 2016, el femicidio de Lucía Pérez, una adolescente de 16 años de Mar del Plata, generó el primer paro nacional de mujeres en el país. Dos años más tarde, los acusados de violación y femicidio fueron absueltos, siendo condenados solamente por la venta de drogas. Ayer comenzó el segundo juicio en pedido de una sentencia legítima.

En el nuevo debate los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone determinarán la responsabilidad penal de los imputados Matías Farías y Juan Pablo Offidani. En esta ocasión, la acusación está a cargo del fiscal Leandro Arévalo.

Sin embargo, en los lineamientos de apertura, uno de los abogados defensores argumentó que “solo se puede pedir la absolución” del acusado y sostuvo que “la justicia no se resuelve en la calle”. Los dos hombres están imputados por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso real con femicidio”. Por el crimen, le corresponde una pena a prisión perpetua. En este marco, el abogado César Silvo, defensor de Offidani, coincidió con la defensora oficial de Farías, Lucía Solari, al anticipar que “discutirán la materialidad del delito. Tenemos claro que Offidani no aportó nada y no hay hecho ilícito en sí”, enfatizó.

“Los jueces solo pueden resolver en función de lo que las pruebas muestran. En Juan Offidani solo se puede pedir la absolución”, lanzó el letrado en la audiencia y sentenció: “La justicia es buscar la verdad del caso, no solo es condena”.