Gran Hermano 2022: Romina recibió una dura sanción por parte de la producción

La participante Romina Uhrig fue duramente sancionada por Gran Hermano luego de que le comente a todos sus compañeros el sueño que había tenido donde votaba a Alfa, eso provocó que se tome como voto cantado y al repetirlo en el confesionario, la decisión de la producción fue letal.

Este domingo se irá un participante y quedarán siete finalistas, los que ya siguen en carrera son Julieta, que tuvo inmunidad la última semana, Marcos, Nacho y Daniela. Mientras que, en el borde de la eliminación están la oriunda de Moreno, Walter, Camila y Lucila Tora. Pero habrá uno que saldrá de placa.

Los nominados se dieron por una cierta cantidad de votos y, en este caso, la exdiputada aportó a que Alfa quede en placa, pero su voto no fue letal. Sin embargo, a pesar de que no afectaba o no, desde la producción consideraron que la mejor decisión era quitar ese punto.

Esto se dio porque Romina le comentó a todos los participantes que había tenido un sueño en el que había votado a Walter, se lo contaba a su hermana y ella le respondía que afuera lo “estaban esperando”. Como se concretó en el confesionario, decretaron “voto cantado”.

Por ese motivo, Gran Hermano brindó un comunicado delante de todos: "Atención, mucha atención por favor. He advertido que una persona de la casa hizo explícita su intención de voto hacia un compañero. Algo que finalmente se concretó esta noche en el confesionario", inició.

"Todos saben que esto constituye una falta al reglamento y es motivo de sanción. Por lo tanto, decidí anular ese voto. ¿Está claro? ¿Se entendió? Muchas gracias", concluyó.

