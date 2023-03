Mocoretá: reclamo por seguridad

Convocados tras una serie de hechos de inseguridad en los últimos días, vecinos de Mocoretá pidieron a efectivos policiales y autoridades de la Justicia más seguridad en la zona. Fueron atendidos por el intendente en pleno inicio de sesiones legislativas.

Ayer por la noche vecinos de Mocoretá, preocupados por la inseguridad, se concentraron en plaza Islas Malvinas para reclamar a las autoridades que impulsen el pedido de esclarecimiento de los hechos de inseguridad de los últimos días.

Luego del hecho ocurrido con la familia de apellido Buzatto y que terminó con padre e hijo heridos de bala tras el intento de robo, los vecinos se reunieron. “Hay que hacer algo para frenar esto, la idea es manifestarnos pacíficamente y solicitar que las autoridades tomen cartas en el asunto, nos escuchen y eleven el reclamo necesario a los jueces, fiscales y policía que tienen que darnos respuestas a todo esto”, señalaron a Portal Corrientes.

“Mocoretá es un pueblo chico y hay muchas cosas que ya no podemos permitir. Del lado de Entre Ríos, son muy esporádicos los casos y casi siempre tienen respuesta positiva de las autoridades, mientras que en nuestra zona tenemos decenas de hechos y no hay ninguno esclarecido”, manifestó uno de los vecinos.

Por otra parte, extendieron la invitación a participar de la marcha a vecinos de toda la localidad y del departamento Monte Caseros. “Nunca podemos decir ‘a mí no me va a pasar’”. No puede ser que vivamos en un pueblo hermoso, pero con miedo por culpa de unos pocos malvivientes”.

“Si bien se vivieron muchos hechos de inseguridad violentos, no se había dado una situación con disparos de arma de fuego como pasó este lunes, donde los delincuentes ingresaron a los gritos y efectuando disparos contra la familia”, aseguraron.

Los ciudadanos fueron recibidos por el intendente Juan Pablo Fornaroli ayer antes del inicio de sesiones. “Queremos manifestar nuestro apoyo a la manifestación. Se han hecho muchas cosas que no han traído resultados. Algunas de las ideas las hemos trabajado con vecinos pero no hay caso. Agotamos varias instancias”, mencionó. “Los invitamos a volver a reunirnos para repensar ideas y proyectos para tratar de encontrar ideas a esta situación”, sostuvo. El pedido del intendente fue recibido con gritos de “seguridad” por parte de los vecinos.