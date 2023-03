Julieta Poggio estalló en llanto por la actitud de Martina en la casa de Gran Hermano

Julieta Poggio no vio con buenos ojos el reingreso de Martina Stewart Usher a la casa de Gran Hermano (Telefe) y tras unos días de convivencia, estalló en llanto.

La cuenta de TikTok @infogranhermano, publicó un video en el que se pudo ver cómo en medio de una conversación con Marcos Ginocchio, Nacho Castañares y Mora Jabornisky, Julieta manifestó que se le ha hecho complejo tolerar la actitud de Martina Stewart Usher desde su regreso a la casa: "Me cuesta..."; ante lo cual, Mora le dio la razón: "Yo te entiendo, bolu... Hace dos días que me estoy cansando de como habla Martina".

"Sí, cansa, cansa; me cansa todo el tiempo como habla. Todo el tiempo de mal humor", afirmó Julieta y la voz se le quebró hacia el final, ya que rompió en llanto. Marcos intentó consolarla: "¡Prima, no te pongás mal! ¡No llorés!" y Mora expresó: "Pero tranqui".

Sin embargo, Nacho le explicó que no debía preocuparse por ellos, en referencia a Martina y Tomás Holder: "Vos no tenés que hacer que ellos estén de buen humor o que estén contentos". Por su parte, Poggio respondió contundente y aún quebrada: "Ya sé Nacho pero me pone de mal humor. En otro momento lo diría, pero me frustra, nada más, eso".

Exitoina