La intimidad de Macri y una pregunta renovada: “¿Jugar o no jugar?”

Este viernes, antes del mediodía, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta volvieron a verse a solas. Es una conversación que los dos esperaron por diferentes motivos.

Macri quiere que Rodríguez Larreta acepte que haya un sólo candidato del PRO a Jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires y sostener a su postulante para ese puesto: Jorge Macri. Quiere también que esa decisión ocurra en marzo.

Rodríguez Larreta, en cambio, espera que Macri acepte postergar esa definición sobre su propia sucesión en la Ciudad, porque cree que no existen motivos para acelerar una noticia que, si se demora, le puede servir al PRO para negociar mejor con sus socios del radicalismo en la Ciudad y también a nivel nacional.

En ese punto, la gran definición, más que la candidatura del PRO unificada, es si le permitirán a Martín Lousteau pegar en las Paso su nombre a algún precandidato a presidente del PRO o si el economista deberá colgar su boleta con la de los candidatos del radicalismo.

Hay otro tema en el que sus aspiraciones chocan. Rodríguez Larreta, en uno de los pocos sentimientos que comparte con su rival Patricia Bullrich, espera que Macri diga de manera explícita, en una entrevista o con un posteo en redes sociales, que no será candidato.

Tendrá que esperar para que eso ocurra, si es que ocurre alguna vez. En los últimos meses, Macri le dijo varias veces a su propio equipo que no tenía intenciones de ser candidato a presidente. Pero eso cambió en los últimos días. Cuando regresó de Europa empezó a repetir en conversaciones privadas que aún no tiene definido si competirá o no.

El expresidente mantuvo varias conversaciones con empresarios de primera línea y otros dirigentes a los que según él mismo dice, “escucha mucho”. En esa ronda hubo varios pedidos para que se presente a la elección. Macri respondió alguno de esos pedidos con un desafío: “Bueno, decilo en público”.

“Quiero reunirme con más personas a las que respeto y recién después de eso decidiré qué hago”, dijo Macri en una de las conversaciones que mantuvo esta misma semana. En esa lista de reuniones pendientes está la que mantendrá este viernes con Rodríguez Larreta y otra que se organizará con Patricia Bullrich, con quien suele mantener citas más espontáneas y menos anunciadas que las que mantiene con el Jefe de Gobierno.

Los dirigentes que trabajan con Rodríguez Larreta creen que esa demora de Macri es una estrategia para mantener el poder que tiene dentro de Juntos por el Cambio, una influencia que recuperó, sobre todo, después de la victoria opositora del año pasado. El Jefe de Gobierno, quien conoce a Macri un poco más que quienes lo acompañan en su candidatura, prefiere no hacer esos análisis. Ya desde el año pasado dice en privado que su rival más difícil en la carrera -incluso si no se presenta- es Macri.

Cuando decía que no jugaba, Macri ya había tomado tres decisiones: no decir nunca a qué precandidato a presidente del PRO prefiere, ganar un lugar en la campaña de Juntos por el Cambio y mantener una voz importante en 2024 para garantizarse que sus ideas serán respetadas en un eventual gobierno. Ahora, a esas tres certezas le agregó una duda que puede cambiar el escenario.