El Partido Autonomista ratificó su alianza con ECO, pero trazó el camino para disputar poder

El Partido Autonomista reunió ayer a su Convención para definir el marco de alianza de cara a las elecciones provinciales del 11 de junio. Por unanimidad, se definió que la histórica fuerza permanecerá en la alianza ECO+Vamos Corrientes y se facultó a la Convención para definir a los candidatos provinciales y delegó a los comités departamentales la definición para cargos comunales. Hubo una fuerte autocrítica en el seno del autonomismo sobre la realidad de la fuerza y con una coincidencia general: la necesidad de que el partido construya alternativas para disputar poder.

La Convención se reunió en la Sociedad Libanesa y contó con más de 60 convencionales de un total de 95. El presidente de la fuerza, el diputado José Romero Brisco, tomó la palabra y compartió su visión acerca de la realidad del partido, posta que luego tomarían varios dirigentes del interior y que concluiría con el compromiso unánime de aunar esfuerzos para que el Partido Autonomista trabaje y le ofrezca a la ciudadanía una alternativa en busca del progreso de Corrientes. “El Partido Autonomista debe demostrar que está en condiciones de disputar poder”, lanzó.

Romero Brisco hizo un repaso del resurgimiento de la fuerza tras años de trabajo. “No somos obsecuentes, cuestionamos lo que está mal. Por supuesto que nos van a tener estima en la alianza. Le aportamos mucho a esta alianza. Pero el monopolio del poder lo tiene la UCR. Eso discutimos. Parece que hay un mandamás y 30 partidos obedecemos. No debe ser así. Somos una fuerza histórica, pero hace 22 años los candidatos a gobernadores son de una sola fuerza. ¿Por qué? ¿Vamos a conformarnos con eso, con dos bancas a diputados nada más? ¿No somos los autonomistas capaces de generar liderazgo?”, se cuestionó.

“La UCR lleva nuestras banderas y no decimos nada. Si queremos un partido grande tenemos que hacer un partido grande. Esa es la discusión que tenemos a futuro. Este es un partido grande, no olvidemos eso. He escuchado a gente murmurar que no hay que decir nada para que ellos, los de la alianza, no se enojen. Eso no puede pasar, parecemos jornaleros. Esa discusión la tenemos que dar: capaz no ahora, pero si más adelante”, advirtió.

Recordó además que “en Goya el autonomismo llevó candidato a intendente contra viento y marea. Hoy somos una fuerza con peso en el segundo distrito más importante de la provincia. No sé si es oportuno, pero tampoco hay que ser cobardes en discutir poder”.

Fueron varios los convencionales que coincidieron con Romero Brisco y se destacó Mingo Ruiz Díaz, exprecandidato a diputado nacional. “Los autonomistas pusimos candidatos limpios, honestos, siempre. Los autonomistas no somos chorros y podemos caminar con la frente en alto. Eso lo saben todos. ¿Cómo no vamos a poder construir poder? Además, es más que probable que muchos nos deban favores. Recuerden los 50.000 votos del 2021. Le sacamos el 20 por ciento de los votos a muchos partidos. El autonomismo está más vivo que nunca”.

Fue entonces, cuando el exgobernador José Antonio “Pocho” Romero Feris tomó la palabra: “Acá hay que armar un plan y conformar un equipo que permita desarrollar ese plan de gobierno. Nadie puede hacer nada solo. Hay que tener un equipo. Los argentinos somos los campeones del cortoplacismo y de la improvisación. Nosotros debemos ser distintos. Demostrar que tenemos historia y buscar a todos los autonomistas que esperan que volvamos tener protagonismo no por la ambición de poder, sino porque somos la fuerza que más hizo por el desarrollo de Corrientes: solo hay que ver las obras, que se mantienen vigentes al día de hoy”.

Hizo lo propio el secretario de la Convención, Antonio Portel (subsecretario de Obras Públicas), quien dijo: “Por supuesto que el autonomismo está para más, pero hay que construir, trabajar. Para ganar el campeonato, debemos entrenar y tener un equipo competitivo. Para recibirse hay que estudiar muchos años, es lo mismo con quienes quieren llegar al poder: hay que tener un proyecto y trabajar con ese objetivo. Todos recuerdan a Elías Abad, que fue intendente, pero su mayor legado es político, un militante autonomista que trabajó por años, que combatió por Corrientes. Un partido grande no se hace de la noche a la mañana. Hay que ser inteligentes”.

Cerró el entusiasta debate partidario, Luis Panunzio, de Bella Vista, quien recordó: “Acá hay que construir un líder, que no se hace de la noche a la mañana, si no solo hay que mirarlo a Pocho y recordar que se inició en política a los 14 años y recién a los 42 fue gobernador. Estaba tan afianzado como líder que sacó 135.000 votos y lo votaban hasta los radicales y peronistas”.

El Partido Autonomista decidió por unanimidad continuar en ECO+Vamos Corrientes, pero además se instaló el anhelo de que la histórica fuerza recupere el protagonismo que supo ostentar por más de 40 años. Se coincidió en la necesidad de formar un líder y afianzar a la juventud autonomista.