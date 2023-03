Georgina Barbarossa habló sobre la salida de Jey Mammón de La peña de morfi

Luego de que Telefe decidiera desplazar a Jey Mammón de La Peña de Morfi hasta que se aclararan sus cuestiones legales, Geogina Barbarossa se sumó al programa para acompañar a Jésica Cirio.

Si bien la compañera de Mammón hizo un descargo al aire, cuando terminó el programa, todos también quisieron saber la opinión de Barbarossa sobre lo que había pasado.

"¿Cómo fue para vos hacer este reemplazo?", le preguntó un notero de Implacables. "Fue todo un desafío pero contenta. Con una mega producción que me contuvo. Son amorosísimos así que es imposible hacer un programa mal con esta producción", comentó ella.

Queriéndole sacar algún dato, el periodista repreguntó: "Me imagino que hablaste con la producción después de todo lo sucedido, ¿qué te dijeron?"

"Todo lo que tenía que decir ya lo dije así que yo ahora estoy a disposición del canal. Todo lo que sea para sumar está bien. Estamos felices de poder sacar adelante a esta programación que es maravillosa", respondió Barbarossa sin hacer referencia a la causa prescipta que tiene Mammón por abuso sexual.

"¿Qué te pareció el descargo de Jésica Cirio?", le consultó el periodista. "Me pareció muy bien. Ya sabía lo que iba a decir. Así que 'el show debe continuar'".

Yendo un paso más allá, el cronista insistió: "Yo te pregunto, vos contestá lo que quieras. ¿Pudiste comunicarte con Jey Mammón en estos días?" "Yo no voy a decir esas cosas. No voy a hablar del tema. Estamos bien, remándola para sacar adelante la programación y tenemos una producción que tenés que ser de madera para que no salga el programa", contestó Georgina evadiendo el tema.

"¿Qué te pareció el descargo de Jey Mammón en redes?", quiso saber el periodista. "Es lo que le dijo su abogado así que qué se yo. Yo no soy abogada. Si el abogado le dijo que estaba bien, supongo que estará bien".

Luego de esto, le consultaron si le parecía correcto que el canal hubiera desplazado a Mammón. "Y... me parece que hay que bajar un poco las aguas hasta que se expida la Justicia y se sepa un poco (más). Está todo muy mezclado", respondió ella.

Finalmente, el notero le consultó si estaba al tanto de la lista que circula con otros famosos que también tendrían denuncias por abuso. "No tengo la menor idea, seguro que sabés vos más que yo. No tengo ni idea, yo estoy a disposición del canal", cerró la conductora con ánimos de terminar la entrevista.

