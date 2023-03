Revelan que Jey Mammón habría sido desvinculado de Telefe

La semana pasada, luego de que explotara en los medios la denuncia por abuso que Lucas Benvenuto hizo contra Jey Mammón, Telefe emitió un comunicado en el anunciaba la 'suspensión temporal' del conductor y aseguraba que la medida había sido acordada por las partes hasta que 'todo se aclare'.

Sin embargo, el lunes por la noche, Ángel de Brito contó en LAM que la decisión sería mucho más drástica: "Si bien no hay un despido contractualmente hablando, no hay vuelta atrás. Se dijo que era temporal pero el canal habló con él el jueves y le dijeron que lo mejor era que el domingo no fuera. También estaba grabando un disco y demás... se terminó. Esto no tiene retorno".

"El Canal pidió a sus conductores que tocaran el tema escuetamente. Ellos son empleados pero yo hablé con Jésica Cirio en el casamiento de Lizy y estaba espantada... creo que como todos", sentenció.

Cabe destacar que el conductor era amigo personal de Jey pero con todo este escándalo, decidió cerrarle la puerta para siempre. "Jamás en la vida me contó de la denuncia así como tampoco me dijo nada de una extorsión. Son cosas que si uno no tiene nada que ver, las comparte con los amigos... las cuenta... para mi fue en todos los sentidos. Estoy 100% del lado de la víctima", cerró.

