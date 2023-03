Scaloni convocó a todos los campeones del mundo

El capitán Lionel Messi encabeza la lista de citados por el DT Lionel Scaloni para el seleccionado campeón del mundo de Argentina que asumirá una doble fecha FIFA como local el 23 y 28 de marzo, ante Panamá y Curazao, en un plantel con algunos nuevos convocados como el juvenil Alejandro Garnacho.

El primer amistoso será contra Panamá el jueves 23 de marzo en el Estadio Más Monumental y cinco días más tarde, el martes 28, el plantel se trasladará hasta Santiago del Estero para enfrentar a Curazao en el Estadio Único Madre de Ciudades de esa provincia.

La presencia de Messi y los demás campeones mundiales para los amistosos de marzo, en los que la Argentina estrenará el título y lo festejará frente a sus hinchas, era cantada. Inclusive figura Alejandro “Papu” Gómez, quien fue operado recientemente de su tobillo, no volvió a entrenarse con el Sevilla y no está en condiciones de jugar.

A los 26 campeones en Qatar 2022 se suman otros nueve jugadores entre los que sobresalen los juveniles Alejandro Garnacho, de gran presente en el Manchester United, Máximo Perrone, quien en este mercado de pases fue transferido de Vélez al Manchester City con 20 años y Facundo Buonanotte (18 años, llegó al Brighton and Hove), todos de la poderosa Premier League inglesa.

En la lista de Scaloni, nombrado mejor DT del mundo en los premios The Best, también están dos de los tres futbolistas que por lesión se quedaron a último momento afuera del último Mundial como Nicolás González y Giovani Lo Celso. En cambio no fue convocado el delantero tucumano Joaquín Correa, quien arrastra una lesión en una rodilla.

Valentín Carboni (17 años, del Inter de Milán), Lautaro Blanco (Elche), Nehuén Pérez (Udinese) y Emiliano Buendía (Aston Villa) completan la lista.