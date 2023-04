Luciana Salazar denunció a Martín Redrado por hostigarla en redes sociales

Sigue la guerra legal entre Luciana Salazar y Martín Redrado. La modelo denunció al economista en varias oportunidades por la cuota alimentaria de su hija Matilda, quien fue un proyecto de los dos cuando estaban en pareja. La Justicia le dio la razón a Luli y le embargó varios bienes a Redrado pero ahora se sumó un nuevo problema.

A pesar de que muchos cuestionan que Matilda sea hija biológica de Martín Redrado, Luciana explicó hace unos meses el porqué de la denuncia ante la Justicia: “Un hijo no es solo el biológico, él lo sabe mejor que nadie. Y yo nunca le pedí nada, eso lo firmó él por el compromiso que asumió para con ella antes de nacer (porque fue algo pensado por los dos) que lo dejó de cumplir en febrero de este año, solo para castigar a la madre porque no accedió a sus pretensiones”.

En sus redes sociales, la modelo suele hacer fuertes descargos contra quien fue su pareja. Hace unas semanas, lo escrachó con foto y todo: "Recordemos que hoy se cumplen 13 meses que Martín Redrado no paga la cuta alimentaria. Embargado por la Justicia y aún así, sigue sin pagarla. Una vergüenza para una persona que es funcionario de la Ciudad. Políticos que ni cumplen con sus obligaciones".

El fuerte descargo de Luciana Salazar contra Martín Redrado.

Como si esto no alcanzara, Salazar compartió con sus seguidores una nueva denuncia que le hizo al economista y mostró las pruebas. "Me mandan pruebas de que mi ex compraría trolls para bardearme a mí y halagarse a él mismo. El nivel de obsesión que maneja. Igual no me sorprende, ya me lo imaginaba", escribió la actriz en sus Stories de Instagram y mostró todos los tuits.

“Si Martín Redrado va a pagar para que trolls ataquen a Luciana Salazar, al menos debería pedir que sea menos obvio. Vean este hilo sobre varias cuentas cuyos tuits se componen 100% en ataques automatizados a Luciana y ‘oh coincidencia’, halagos a Redrado”, escribió un usuario y otro agregó: “Es una vergüenza que Martín Redrado esté embargado por no pagar la cuota alimentaria que firmó ante un escribano y gaste plata en esto”.

Acto seguido, la artista compartió otra Storie y reveló las medidas que va a tomar frente a esto: “Sábado de reunión con mi abogado, resguardando y colectando pruebas para querellar por hostigamiento digital agravado. Ya supe tener resoluciones favorables de la Justicia en contra de Google y Twitter. Hoy voy en busca de los individuos quienes en forma coordinada han atacado a una menor y hoy lo hacen contra mi persona".

