Dramático testimonio sobre la mujer que murió en Retiro

Una de las mujeres que participó de la fiesta en el departamento del empresario Francisco Sáenz Valiente que terminó con la muerte de Emmily Rodrigues Santos Gomes, la brasileña que hace dos semanas cayó por una ventana del sexto piso en el barrio porteño de Retiro, aseguró que la víctima parecía “como el exorcista” y que le dio miedo porque parecía que los iba a matar a todos.

Se trata de Lía Figueroa Álves (36), una amiga de Sáenz Valiente que declaró días atrás como testigo ante el fiscal del caso Santiago Vismara y que aseguró que esa noche Emmily (26) “estaba como exorcista” y que inmediatamente pensó en irse por su seguridad.

“La chica estaba como el exorcista no sé, me dio un remiedo, pensé que iba a agarrar un cuchillo y nos iba a matar a todos, encima arriba de la mesada había un cuchillo, veo el vaso de vidrio en su mano y eso me alarmaba. Yo pensaba 'no quiero estar cerca', por mi protección y la de todos. En ese momento, me puse adelante del cuchillo para que ella no lo agarre”, dijo Figueroa Álves en su declaración testimonial.

Según los investigadores, la mujer fue una de las que estuvo la madrugada del 31 de marzo último en el edificio de la calle Libertad al 1542 de Francisco Sáenz Valiente (52), el empresario del agro detenido por el caso.

Precisamente, Figueroa Álves fue la primera en llegar pero no presenció el momento en el que Emmily cayó del balcón del departamento y murió.

En su declaración ante el fiscal, en la que estuvieron los abogados defensores Rafael Cúneo Libarona y Gustavo Orazi, y el letrado Ignacio Trimarco, representante de los padres de la modelo fallecida, la mujer contó que conocía al empresario desde hace años y que esa noche llegó al departamento de la calle Libertad pasadas las dos de la madrugada, cuando Sáenz Valiente aún estaba solo.

De acuerdo con el testimonio, en ese momento el hombre le contó que iban a concurrir otra amiga suya, llamada Juliana Magalhaes Mourao, junto a otras dos mujeres, una chica llamada Dafne y Emmily, todas ellas de nacionalidad brasileña.

Recién minutos antes de las tres de la madrugada llegaron y comenzaron a escuchar música a volumen alto, a tomar alcohol y a consumir drogas.

Según su relato, horas más tarde la situación cambió: “No sé qué le pasó a esa chica, tuvo un cambio, una transformación, una transición. Veo que a Emmily le cambió la cara, los ojos y empujó a Fran”, sostuvo.