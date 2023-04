La fuerte carta de renuncia de un artista correntino a una muestra en Chaco

El artista correntino Lorenzo González Baltazar renunció en duros términos a una exhibición de su muestra “Sapucay marica” en el Museo de Bellas Artes de la provincia del Chaco, luego de haber sido seleccionado por concurso pero sin condiciones mínimas que garanticen su participación, según reveló en una carta publicada ayer.

La misiva, dirigida a Gabriela Zalazar, directora del Museo Provincial de Bellas Artes del Chaco “René Brusau”, expone las duras condiciones que debía afrontar González Baltazar para exhibir sus obras, en el marco de una performance fotográfica denominada “Sapucay marica”.

Gastos de producción, flete, traslados, entre otros, no fueron tenidos en cuenta por la organización que, además, exige al artista la donación de una de sus obras al museo.

A continuación la carta completa.

Me dirijo a usted con motivo de dejar por escrito la decisión tomada el día 13 de marzo en la reunión virtual que mantuvimos con el coordinador de exposiciones Lic. Jorge Tirner.

En primer lugar, agradezco y me siento honrado de haber sido seleccionado para realizar una muestra individual en este museo tan importante para las artes visuales de la región, en el marco de un concurso con jurados de prestigio. Pero lamentablemente las condiciones no son las propicias para que dicha exhibición se lleve adelante, ya que no se cumplen con las exigencias mínimas que requiere una muestra. Entre otros, gastos de producción de la obra, flete, gastos de traslado, alojamiento y viáticos para el montaje y desmontaje, además de honorarios para el artista y el curador.

En estos momentos existen diferentes organizaciones de trabajadores de las artes como Artistas Autoconvocades que proponen en su tarifario un honorario para una muestra individual de un artista emergente en un espacio de mayor impacto, de $149.900 (pesos ciento cuarenta y nueve mil novecientos), y Curadorxs en Diálogo con su tarifario proponen para los honorario del curador $315.000 (pesos trescientos quince mil ). Estas pautas que resultan del trabajo conveniado entre la comunidad artística e instituciones de referencia ya son aplicadas por muchos museos provinciales, como el Museo Rosa Galisto de Santa Fe, El Museo Franklin Rawson de San Juan, el Museo Mar de la provincia de Buenos Aires, Castagnino Macro Rosario, entre otros.

En mi caso particular, el proyecto que presenté y fue aprobado, las condiciones de producción y montaje de obras de grandes dimensiones, no han sido garantizadas y no poseo fondos para realizarlo. Un artista emergente solo tendría que ocuparse de la producción de la obra, pero en este caso se debe encargar de los gastos que implican montar una sala de grandes dimensiones con una muestra individual en un museo provincial cubriendo la programación de casi dos meses, no solo no podría hacerlo, sino también sería humillante. Sin mencionar que además se pide la donación de una obra por los $40.000 (pesos cuarenta mil) que se da como único financiamiento para hacer la muestra

Si bien me inscribí sabiendo las bases y condiciones del concurso, las entendí injustas y lo advertí en mi aplicación, con la selección de mi propuesta creí que se podía negociar otras condiciones, lo cual no fue posible, pero para mí era muy importante exponer en el Muba, y considero que un museo provincial debe garantizar de que cualquier artista que haya pasado la selección pueda presentar su trabajo allí, ya que de lo contrario sería un espacio para muy pocos que tengan los recursos para hacerlo. Además, de una institución de su escala e i nfluencia se demanda que tenga compromiso y responsabilidad con las buenas prácticas profesionales y no incurra en la precarización de trabajadores que aportan contenido, sentido y valor a la propia institución. Destacar que pedir que se haga la donación d e una obra resulta particularmente fuera de lugar en esta muestra, y da que pensar en cómo van a saber preservar la obra donada que quedará en archivo, cuando ni siquiera son capaces de asegurar la obra expuesta que sí se verá al público

Por todo lo señalado, lamento tener que comunicar que renuncio a la exhibición que se iba a desarrollar del 5 de mayo al 23 de junio en el MUBA. Y espero que esta carta sea un paso para mejorar las prácticas de trabajo en el arte en el Chaco.