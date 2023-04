Gobernador Afolfo Contte

Por Juan Carlos Raffo

Especial para El Litoral

La identidad de un pueblo se reafirma diariamente cuando se conoce y se valora su pasado, cuando se ama y se comprende su patrimonio, cuando se rescatan para la memoria común, hechos, gestas y figuras, que al insertarse en la historia de un pueblo, pasan a ser, símbolos sagrados de su existencia.

Desde el momento en que un hombre ingresa a la historia de un pueblo, su nombre se constituye en un capítulo importante de esa trayectoria; desposándose de ideologías, lo que no significa renunciar a ellas simplemente porque cuando se es parte de la vida histórica de una provincia, también ya se es parte de su identidad cultural. No siempre bien entendidas y otras parcializadas con fines mezquinos que no hacen a la historia como ciencia.

En tanto y en cuanto seamos objetivo en el sentido de ese nuestro pasado, en tanto y en cuanto rescatemos lo que es nuestro, lo que nos hace ser una sociedad adulta, consciente de sí misma, estaremos conociéndonos a nosotros mismos y seguramente se habrán sentado las bases de la mitad de la que tantas veces adolecemos.

Contte

La familia Contte emerge en nuestra sociedad de Corrientes con el primero que llega con ese apellido, el francés Pedro Contte que se radica en Ituzaingó. Casado con doña Francisca Vera y lo tuvieron a Adolfo Contte el 20 de enero de 1859 y a Josefina Contte que llegó a este mundo en la ciudad de Corrientes el 12 de junio de 1863, quien, con la colaboración de un grupo de damas caritativas de la sociedad correntina, impulsó la creación de una institución destinada al estudio de las Bellas Artes e Idioma, que después llevaría su nombre.

Amante de las artes, Josefina abogó por el espacio de la mujer en la sociedad de la época y madura ya, aunque con vitales 44 años y la esperanza de un mejor porvenir para la mujer correntina, en 1907, crea el instituto que hoy es orgullo de Corrientes.

Adolfo y Josefina tuvieron otra hermana, Lidia, que se casó con el notable educador José Alfredo Ferreira, a quien los de su época lo apodaron “el segundo Sarmiento argentino”.

Radicados en Corrientes los Contte, en los suburbios Las Lomas, el futuro gobernador asistía diariamente caminando o a caballo a su escuela. Se recibió de bachiller en la Universidad de Buenos Aires con su tesis: Nulidad de los actos jurídicos. Se doctoró como doctor en jurisprudencia. Se casa Adolfo Contte con María Lidia Avalos Billinghurts y tuvieron ocho hijos.

Fue asesor letrado de la Municipalidad de Corrientes, vocal del Consejo Superior de Educación, procurador de la Provincia, ministro del superior Tribunal de Justicia y presidente de ese cuerpo. Su fama trascendió los límites de la provincia y fue nombrado asesor letrado del entonces Territorio Nacional del Chaco y también fiscal de esa provincia.

Hablar de quien fuera gobernador de Corrientes entre 1919 y 1921, y sí, dos años solamente, porque siempre en Corrientes se respetaron los turnos electorales. Son lecciones desde el comienzo de nuestras instituciones en 1821 que daba con su ejemplo don Pedro Ferré. Y si había una intervención federal, que es constitucional, nos guste o no nos guste; al elegirse un gobernador debía hacerlo por el período que restaba de los cuatro años que estableció siempre nuestra constitución.

El 6 de abril de 1919 el pueblo de Corrientes concurría a las urnas y lo hacía para elegir nuevas autoridades, dado que la provincia estaba intervenida por resolución de Hipólito Yrigoyen. Actuaba como delegado federal José Giuffra.

Las elecciones arrojaron el siguiente resultado: UCR (Madariaga-Abelenda) 13.510 votos, Concentración Cívica (el Liberal Leopoldo Sosa-Díaz de Vivar) 13.534, Partido Autonomista Tradicional 8.931; Radical disidente (Sussini-Quijano) 6.065.

Ninguno de los partidos obtuvo mayoría propia en el Colegio Electoral, lo que llevó a efectuar intensas negociaciones. Finalmente, fue consagrado gobernador el liberal Adolfo Contte y vicegobernador el autonomista Edmundo Resoagli.

Distintas circunstancias, entre las que estuvo la muerte de Ángel Saturnino Blanco, que encabezaba la fórmula radical, hicieron que el 5 de julio de 1919 el doctor Adolfo Contte del Partido Liberal, con un elector, se consagrara gobernador con el respaldo de los electores del Partido Autonomista y de Concentración Cívica que eran liberales disidentes de su agrupación.

El 11 de agosto el doctor Adolfo Contte ante la Asamblea Legislativa presta juramento como gobernador, a quien acompañaba como vicegobernador el autonomista Edmundo Resoagli.

El gobernador electo optó por personalidades de muy alto nivel para conformar su gabinete, aunque sin priorizar que exhibieran una marcada militancia partidaria, fundamentalmente cercana a los acontecimientos del pasado inmediato. Esto lo hacía con el propósito de descomprimir el clima que reinaba desde un tiempo atrás en Corrientes.

El nuevo gobierno designó ministros al autonomista Domingo Danuzzo en Hacienda y al liberal J. Hortensio Silgueira en la cartera de Gobierno, quien fue reemplazado más tarde por el exdiputado nacional Manuel Cabral (h).

Como síntesis del gobierno del doctor Contte, se rescata una política de armonía y tolerancia, y pese a la crisis económica que heredó, supo defender lo que la provincia tenía. En materia educativa se hicieron esfuerzos superiores y entre sus obras es importante rescatar la galería de gobernadores en el Museo Histórico de Corrientes.

Basta recordar sus palabras; “Mi gobierno no es gobierno elector y no de propelías, sino un gobierno del pueblo y para el pueblo dé garantía para todos”.

Una de las primeras medidas que tomó el doctor Adolfo Contte al asumir la gobernación fue la de reparar el régimen de las comunas, poniendo en vigencia la Ley Orgánica de las Municipalidades, que entró a regir el 6 de octubre de 1919. En esa fecha el PE provincial dictó un decreto restableciendo el gobierno popular en un buen número de comunas y exaltando a la categoría de municipalidades autónomas a Curuzú Cuatiá y Mercedes.

En 1921, dicta el decreto estableciendo definitivamente el escudo provincial de Corrientes.

Mediante un decreto anterior, el Nº 300 del 30 de marzo de 1920, se encomendó al prestigioso historiador Manuel Vicente Figuerero la reconstrucción del escudo de armas de la provincia. Concluido el trabajo de Figuerero se dictó el decreto autorizando la confección del escudo en base a los antecedentes presentados.

El historiador Figuerero donó totalmente a la provincia el concienzudo trabajo, sobre cuyas investigaciones se asienta la decisión gubernativa.

La reconstitución está realizada en presencia de los escudos fehacientes que figuran en documentos auténticos, blasonados en 1822-1824 y 1825.

La primera bandera y escudo de Corrientes se crearon por sanción del Primer Congreso Constituyente reunido el 29 de diciembre de 1821, aquel que sancionó la primera Constitución Provincial y eligió al primer gobernador constitucional de Corrientes.

María Cristina Contte de Ruíz. La nieta orgullosa del gobernador cuando era muy jovencita soñaba con ser abogada, y las niñas adolescentes no era costumbre que concurrieran a la Facultad. Lo quiso bastante más adelante y “me llegaron los hijos” dice Titina, y mi objetivo inicial seguía vigente, por eso cuando me jubilé y cumplí 69 años, me inscribí en la Facultad de Corrientes y con esfuerzo y compañeritos que eran los nietos de mis amigos, recibí el título de abogada.