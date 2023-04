El crudo balance de Camila Mayan, la ex de Alexis Mac Allister

Luego de ganar el Mundial de Qatar 2022 con Argentina, Alexis Mac Allister se separó de Camila Mayan, a quien habría dejado por su mejor amiga, Ailén Cova.

El futbolista omitió hacer declaraciones sobre el tema pero en la fiesta que se realizó en la Argentina con todo el plantel de la Scaloneta, él se presentó con su nueva pareja, haciendo oficial lo que ya era un secreto a voces.

Del otro lado, Camila también optó por el silencio y evitaba a los periodistas que la buscaban para hablar del tema. Sin embargo, el día de su cumpleaños número 24, fue la ocasión ideal para hacer un balance sobre todo lo que estuvo ocurriendo en su vida y los cambios que tuvo que afrontar de la noche a la mañana.

La influencer subió fotos con amigos y escribió: "Voy a ser 100% sincera. Este año arrancó como el reverendo ogt. Me parecía que todo me salía mal, que nada tenía solución y que todo se me iba de las manos. Todavía estoy medio en esa no les voy a mentir", aseguró la licenciada en administración.

Luego, la joven contó como siguió adelante: "Pero empecé a mirar alrededor y entendí todo lo lindo que tenía. Sobre todo empecé a entender que cuando das amor, recibís amor. Y me alegré mucho de haberme manejado desde el amor siempre, porque en el momento que más lo necesitaba fue lo que recibí. Y de distintas formas".

"En los que están en el día a día y hacen que todo sea un poquito mejor, y que la vida sea más divertida. En otras personas que quizás no tan de cerca me hicieron llegar igual ese amor y ese cariño. En personas que conocí ahora y me apoyan y cuidan como si me conocieran de toda la vida. En algunos que quizás sin ni siquiera conocernos, están ahí y créanme que se siente el amor también", reveló Camila.

Finalizando su reflexión, agregó: "Solo tengo para decir gracias. Gracias por tanto amor. A estas personitas les debo todo (no están todos acá, pero ellos saben). Quería dedicarles este post a todos. Feliz de recibir mis 24 años rodeada de gente tan linda. Gracias, gracias, gracias", concluyó Mayan, a casi cuatro meses del final de su relación con Alexis Mac Allister.

Fuente: Pronto