Coti Romero estalló de furia contra Lourdes Sánchez: “No tengas miedo, no seas celosa”

Desde que salió de la casa de Gran Hermano, Coti Romero ha sumado a miles de seguidores en las redes sociales y en estas últimas semanas fue señalada como una de las candidatas para ser parte del Bailando 2023 en América TV. Una de las famosas que opinó sobre la posibilidad de que Coti sea parte del certamen, fue Lourdes Sánchez: “No me gusta para el Bailando”, dijo y resaltó que la correntina no sería ideal para marcar una diferencia en el reality.

Ante esto, y luego de haber hecho un posteo en donde recordó de manera burlona el tema de la esposa de el Chato Prada “Jardín din din de flores”, Coti salió a defenderse: “¿Lourdes Sánchez la correntina?”, consultó con ironía.

“Como correntina está medio feo eso de su parte, igual entiendo que sea su punto de vista y su opinión, ¿pero ella no se puso a cantar sin saber nada en su momento?”, dijo Coti durante una entrevista con LAM.

Luego, la ex GH continuó: “Yo le tengo respeto porque tiene un disco”, lanzó con ironía y siguió: “Yo en su momento cantaba sus canciones porque mi mamá es jardinera, pero no tengas miedo Lourdes no voy a sacarte tu lugar, no seas celosa”.

Vos podés dar un comentario y decir ‘no la veo’ pero poner cara despectiva y gestos...”, opinó y luego aclaró: “Se aprende, así como vos tuviste que aprender cuando sacaste un disco, yo voy a tener que aprender si tengo que entrar al Bailando”.

Coti contó que hicieron un video de chiste con pijamas y que Moria Casán y Marcelo Tinelli la elogiaron y luego lanzó: “Quizás a ella le molestó que el Chato me nombró, puede ser y capaz encontró la libretita en donde estaba escrito mi nombre y no le gustó y lo tachó”, bromeó.

“Las correntinas somos bravas, yo la seguía, pero la dejé de seguir”, resaltó y contó que se siente poco apoyada y que las mujeres que provienen de una misma provincia deberían ayudarse entre sí para poder llegar a los medios.

Fuente: Pronto