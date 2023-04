El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) intentó ayer sofocar el incendio que se consume su credibilidad y prestigio arrojándose más combustible. Con una improvisada conferencia de prensa, convocada a las apuradas, buscó explicar los resultados negativos de los testeos que realizó a la Avícola Santa Ana y que mantuvieron en vilo a toda la provincia por la sospecha de un caso de gripe aviar. Se confirmó que en la granja comercial no está el virus y que las aves no tienen anticuerpos, es decir, la empresa decía la verdad: nunca hubo gripe aviar.

La presidenta del Senasa, Diana Guillén, viajó a Corrientes, se reunió con los equipos técnicos del Centro Regional Corrientes-Misiones, y brindó una conferencia de prensa para explicar los resultados de la tercera muestra realizada por el organismo en la granja comercial, que arrojó resultado negativo en el marco de la vigilancia epidemiológica por influenza aviar. La funcionaria anunció que se realiza una investigación interna para determinar si hubo negligencia en el proceder de los técnicos de la Institución. Confirmó que la polémica primera muestra no la tomó un funcionario del organismo nacional sino una veterinaria de la avícola.

“En algunos lugares eligen que la muestra la tome un técnico del lugar, para evitar contaminación externa. La empresa adujo que las muestras nunca se tomaron”. Para la primera muestra nosotros entregamos a la empresa los hisopos sellados, cuya muestra fue devuelta a través de su veterinaria privada acreditada, quien firmó el acta de extracción que luego fueron enviadas al Laboratorio Nacional de Senasa”, explicó

“La muestra llegó sin que se haya roto el sello, con el acta de extracción que decía lo que contenía la caja. Además, en los casos de influenza aviar nuestro laboratorio no abre las cajas con muestras en la Mesa de Entrada para evitar cualquier manejo que genere algún problema de contaminación”, agregó.

“El Laboratorio del Senasa es de máxima bioseguridad, tiene Nivel 4. En la Argentina es el único establecimiento, junto al Malbrán (para salud humana), que tiene ese nivel de seguridad”, detalló la titular del organismo sanitario. “No tenemos por qué descreer en lo que nos dice la empresa, si las muestras no tocaron a las aves, ellos mismos manifestaron que no hisoparon, quiere decir que se contaminaron en el área administrativa de la granja, por las manos o por un mal manejo que hubo en el lugar, y el resultado del Laboratorio dio positivo. Es decir, el virus pudo haber estado dentro de la granja aunque no haya estado donde están las aves”, sostuvo.

Esta versión fue cuestionada por Leonardo Leiva, médico veterinario especialista en Avicultura, quien en declaraciones a Radio Sudamericana dijo: “Es imposible que si el virus hubiera estado en el área administrativa no se hubiera dispersado a otros lugares. Hablamos de un virus de alta contagiosidad, que se puede trasladar en la ropa, por cualquier mínimo contacto”.

"Para nosotros es importante saber qué fue lo que ocurrió porque es la manera que tenemos de ver la fuente de contagio. Por eso vamos a continuar haciendo un seguimiento epidemiológico e investigando por qué en algunos focos las aves se mueren y en otros no”, insistió la presidenta del Senasa.

“Levantamos la interdicción de la granja comercial Santa Ana y autorizamos el movimiento de los productos. También vamos a hacer un seguimiento epidemiológico de la situación”, y agregó que “el Senasa trabaja con el sector privado para revisar y actualizar los protocolos que sean necesarios”, anunció

“Desde el Senasa necesitamos que se siga produciendo carne aviar, queremos que se sigan produciendo huevos, queremos que haya abastecimiento en la Argentina y queremos volver a recuperar las exportaciones de productos avícolas, como lo venimos haciendo. Está claro que no queremos que se mueran las aves”, aclaró.

En el país hasta el momento detectaron dos casos, hay uno que es dudoso, en el norte de Santa Fe y otro, este de Santa Ana, donde aparece la presencia del virus pero no aparece sintomatología. “Dialogamos permanentemente con las empresas y estamos siguiendo los casos”, explicó la presidenta del Senasa. Respuesta que fue desmentida por el propietario de la avícola Santa Ana: “No se puede dialogar con el Senasa. Solo ordenaron premura para aplicar el rifle sanitario y destruir la producción. Está en los comunicados”, dijo Daniel Enciso Piazza.