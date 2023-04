Revelaron el motivo por el que allanaron la casa de Cinthia Fernández

Los últimos días no fueron fáciles para Cinthia Fernández. Es que, el fin de semana pasado quedó envuelta en un fuerte escándalo en su barrio privado, luego de que unos chicos le rompieran la puerta de la casa y ella los haya ido a buscar con gas pimienta.

Durante la emisión del viernes de 'LAM' sorprendieron al contar el difícil momento que vivió Cinthia Fernández, por toda esta situación. "La allanaron hace un rato, fueron a buscar el gas pimienta. Ella tiene una denuncia por lesiones leves, que obviamente no hay ninguna foto ni ninguna prueba de una lesión", comenzó contando Yanina Latorre.

Rápidamente, compartió: "De hecho, ella tiene audios que me está mandando, donde la mamá de la cumpleañera le dice 'no pasó nada grave, nadie se lastimó, nadie salió herido pero podría haber pasado'. Pero no pasó".

"No dice eso la denuncia", sentenció Andrea Taboada. A lo que Estefi Berardi afirmó que "vos podes denunciar cualquier cosa, lo tenes que comprobar". Sin embargo, Taboada comentó que "por falso testimonio te meten en cana. En todas las denuncias, que yo me tomé el trabajo de leer, todos dicen lo mismo, 'ojos irritados, tos, escupían sangre'".

En ese momento, Andrea decidió compartir: "En el momento en que la estaban allanando a Cinthia Fernández, Leila, la dueña de la casa donde se hizo la fiesta, estaba firmando la perimetral". Sin poder contener la sorpresa, Ángel de Brito le preguntó: "¿Le metieron perimetral?". A lo que Nazarena Vélez expresó: "¿No es mucho? No es que es una psicópata, le rompieron la puerta de la casa. Me parece un montón".

"Según Cinthia y su abogado, esto es armado por el programa pedorro de Karina Mazzocco, palabra de Cinthia. Le dieron a esta gente el abogado que tiene Karina en el programa, los agarróde canje y ellos les dicen 'vos nos das la exclusiva a nosotros, te damos el abogado', esto es lo que dice Cinthia", compartió Yanina Latorre.

Sin dudarlo, la panelista luego expresó: "Allanarte por un tubo de gas pimienta es un montón. Dice que fueron, le pidieron el tubo de gas pimienta, que era de menos de 5cm y está casi lleno, o sea que ni siquiera está vacío, no es que lo llegó a vaciar ni nada. Se los dio".

"Hablame de la idiotez de hacer un allanamiento cuando ella reconoció que el gas pimienta si lo tuvo y todo", sentenció indignada Nazarena. A lo que Marixa Balli contó que "un allanamiento cuesta muchísimo realizarlo, que te lo otorguen". Entonces, Yanina comentó: "Es un circo. Aparte, si hay una denuncia de lesiones leves de una persona que tiró gas, y vos decís que lo tiraste, ¿para qué te van a pedir el tubo?".

Fuente: Pronto