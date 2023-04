Urnas: portazo de última hora y mejores lugares para socios

Tras el cierre de inscripción de los candidatos legislativos y comunales para las elecciones del 11 de junio, en el oficialismo, la UCR marcó la cancha con sus candidatos. Algunos socios tienen posibilidades de ampliar sus monobloques y otros cobraron importancia por el lugar que ocupan en las grilas.

En el Frente de Todos, la Corriente Nacional de la Militancia pegó el portazo, no participó en las grillas y fraccionó aún más a la oposición en Capital.

En la lista de candidatos para senadores de ECO+Vamos Corrientes, el radicalismo marcó su fuerza. De los cinco escaños, postuló a cuatro radicales: Ricardo Colombi, Sonia Quintana, Sergio Flinta y en el quinto lugar se registró al radical Joselino Fernández Blanco. La sorpresa fue la postulación en cuarto puesto de Lucrecia Lértora del Partido Liberal, espacio que en principio e estaba solo reservado para radicales.

En la lista para diputados, los cuatro primeros postulantes apuestan a su reelección. Encabeza la grilla Pedro Cassani, le sigue Lorena Lazaroff del PRO, cuya candidatura fue considerada por Infobae como un guiño a Patricia Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio en Corrientes.

La alianza oficialista aseguró en lugares salibles al Partido Liberal y sumó a la presidenta de la Juventud Radical Nacional, Valeria Pavón, además habilitó un banca más para el Panu.

En Capital, el interventor del Instituto de Previsión Social (IPS), Marcos Amarilla (UCR), encabeza la grilla para concejales, sumó a Lilian Cano de la Juventud Radical de la ciudad de Corrientes, ante la salida de Alfredo Vallejos (su nombre suena para una banca nacional), El Partido Popular y el ARI podrían ampliar su representación en el Concejo Deliberante.

Frente de Todos

La grilla de candidatos al Senado, Diputados y Concejo Deliberante de Capital por el Frente de Todos quedó encabezada por Celeste Ascúa, el exvicegobernador Gustavo Canteros y Mercedes Franco Laprovitta, respectivamente. Por lo tanto, el sector de la Corriente Nacional de la Militancia, cuyo referente local es el diputado nacional Jorge Romero, pegó el portazo y emitió un fuerte comunicado.

Informaron que no conformaron la lista legislativa provincial ni la de concejales en la Capital del Frente de Todos de Corrientes porque “los primeros lugares no fueron ocupados por “genuinos representantes del peronismo” y porque no se respetó “la pluralidad partidaria”. En consecuencia, la Cámpora, el Frente Renovador (de Sergio Massa) ganaron espacios, y en Capital, la oposición se fraccionó aún más. El Partido Agrario y Social reunió a las organizaciones sociales y parte de la dirigencia barrial del PJ y presentó a sus candidatos: Salomé Kura encabeza la lista.

En tanto que Unidad Correntina presentó su propia grilla para Capital, liderada por Elvira Luisa Miranda (NC).

Ganemos Corrientes

El primero en dar el portazo fue el diputado del Parlasur, Alejandro Karlen (PJ), que conformó la alianza Ganemos Corrientes, que lo postula como primer diputado. Para el Senado proponen al exdiputado peronista Pedro “Coquito” Raimundi. Pero el consenso no alcanzó para conformar la lista de concejales para la Capital y se presentaron dos colectoras. En la primera grilla (Compromiso Federal) están Gustavo Silva, Nieves de los Ángeles Cuenca y María Rosa Toledo. La segunda colectora postula como primera candidata a María Molla (PC).