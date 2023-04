Los salarios registrados mejoraron 1,5% en el primer trimestre

n La Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) registró una mejora del 1,5% en el primer trimestre, según difundió ayer el Ministerio de Economía.“Los salarios registraron un alza del 23,5% ante una inflación promedio del 21,7 en los tres primeros meses del año”, informó el Palacio de Hacienda.

La remuneración promedio sujeta a los aportes en el Sistema Integrado de Previsión Social que se encuentran en relación de dependencia y fueron declarados en los últimos 13 meses, es un índice elaborado por el Ministerio de Trabajo. El índice de marzo indica que los salarios aumentaron 9,8%, contra una inflación promedio en el mes de 7,7%. Según el Ripte, el sueldo promedio registrado durante marzo fue de $ 239.882,73, señala por su parte el informe del Ministerio de Trabajo.

Este registro no incluye a los trabajadores no registrados, que durante el año pasado, según el Indec, quedaron atrasados respecto de la inflación. El año pasado, incluyendo a los trabajadores no registrados, el índice de salarios se ubicó 4,4 puntos porcentuales por debajo de la inflación, con una marcada diferencia entre la evolución de los ingresos registrados (públicos y privados) y los que se encuentran en la informalidad.

De hecho, los salarios registrados públicos y privados registraron una mejora del 99,4% y 93,8%, respectivamente, mientras los no registrados se ubicaron en torno del 65,4%, con una inflación anual del 94,8%.

