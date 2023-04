El desesperado pedido de Camila Lattanzio en sus redes sociales: "Por favor denuncien"

Camila Lattanzio entró a Gran Hermano con un solo propósito: Cumplir el sueño de lanzar su carrera musical. La joven protagonizó un videoclip de su autoría llamado "Sola solita" que tiene actualmente más de 20.000 visualizaciones en YouTube. El domingo pasado, Camila deslumbró a todos con su talento cantando "La Bachata" de Manuel Turizo en "La Peña de Morfi".

Si bien se está haciendo más conocida en el mundo musical, no todo es color de rosa. En las últimas horas, la cantante utilizó sus redes sociales para hablar con sus seguidores y hacerles un desesperado pedido.

En sus Stories de Instagram, Lattanzio compartió un video donde se la ve con los ojos vidriosos y explicó: "Chicos, necesito su ayuda. La verdad es que alguien, no sé quién, subió mi tema a Spotify haciéndose pasar por mí. El tema de "Sola solita" como si yo lo hubiera subido. Y necesito saber quién es".

"Me ven matada porque estuve media triste y ahora me entero de esto y es como '¿qué carajos?'. Necesito por favor que lo denuncien. No sé si se denuncia a alguien o si tengo que denunciar la página. Necesito que me digan quién es así puedo contactarme con él porque es ilegal esto. Les pido a toda la people que si llegan a ver mi tema en Spotify, por favor lo denuncien porque no soy yo", finalizó, angustiada.

Fuente: Pronto