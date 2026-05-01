Trump rechazó la propuesta de paz de Irán: “No estoy satisfecho”

Mientras el precio del petróleo no cede por la incertidumbre sobre la reapertura del Estrecho de Ormuz, Irán presentó este viernes una nueva propuesta para un acuerdo de paz en su guerra contra Estados Unidos e Israel. Sin embargo, el presidente norteamericano se mostró disconforme con el plan que recibió y enfatizó: "No estoy satisfecho con lo que están ofreciendo".

A su vez, Trump está desafiando el límite legal que le impuso el Congreso de su país para continuar el conflicto bélico. La autorización del Parlamento para extender la contienda vence este viernes 1° de mayo, por lo cual la Casa Blanca está reevaluando su estrategia y sin una solución a la vista.

Al mismo tiempo, el mandatario estadounidense afirmó este viernes que el actual alto el fuego en la guerra con Irán le da margen para pedir autorización al Congreso y mantener el despliegue de las tropas en Medio Oriente, el mismo día en que se cumple el plazo legal de 60 días para el visto bueno del Legislativo.

Trump y su Gabinete han reiterado su rechazo a la Resolución sobre los Poderes de Guerra de 1973, que obliga al Ejecutivo a pedir permiso al Congreso para mantener el despliegue de las tropas más allá de los dos meses aunque no hace ninguna mención específica sobre cómo un alto el fuego alteraría la fecha para solicitar dicha autorización.

"Hay algunas personas que la consideran inconstitucional", dijo sobre la ley. "Siempre estamos en contacto con el Congreso, pero nadie lo ha solicitado nunca antes (...) ¿Por qué deberíamos ser diferentes?", dino Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

En tanto que China advirtió que si el estrecho de Ormuz permanece cerrado será "un asunto central" en las conversaciones que mantendrán en Pekín el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, a mediados de este mes. Así lo afirmó señaló el embajador chino ante la ONU y presidente del Consejo de Seguridad, Fu Cong.