Detuvieron a un ruso acusado de liderar una red de fake news

El Gobierno de Javier Milei informó este viernes la detención de Dmitrii Novikov, un ciudadano ruso al que acusan de liderar una red de noticias falsas. "Atrapamos al líder ruso de las fake news", dijo la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Novikov había ingresado como turista a la Argentina, con vuelo de vuelta una semana más tarde, pero se instaló en Lanús y permaneció en el país casi tres semanas.

El operativo que dio con Novikov se llevó a cabo el jueves en la zona sur del Conurbano. Ahora el juez federal Julián Ercolini dispuso que permanezca detenido hasta que se concrete su expulsión del país, tal como pidió Migraciones.

Al ciudadano ruso lo venían buscando en nuestro país desde mediados de abril. Lo buscaban en tanto líder de una red de desinformación política, llamada La Compañía, destinada a "operar, desestabilizar y atentar contra las instituciones democráticas", que en Argentina quedó expuesta a inicios de ese mes. Este jueves, lo encontraron en Lanús, en el marco de un operativo conjunto entre la Dirección Nacional de Migraciones, la Policía Federal Argentina (PFA) y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

El Gobierno había denunciado a comienzos de abril una campaña rusa para financiar a determinados medios de comunicación y periodistas para desacreditar al gobierno de Javier Milei. Desde entonces, Novikov era seguido desde cerca por las autoridades. Este viernes, la ministra de Seguridad nacional aseguró en sus redes: "Novikov entró como turista, pero venía a operar, desestabilizar y atentar contra nuestras instituciones. Una amenaza para el orden democrático. Lo detectamos, lo detuvimos y lo vamos a expulsar".

El propio ministerio comandado por Monteoliva precisó este viernes: "Tras un seguimiento coordinado, se logró ubicar y detener al individuo en un domicilio ubicado en Lanús. Novikov había ingresado al país el pasado 12 de abril desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini en calidad de turista”.

Según los reportes de inteligencia, Novikov arribó al país procedente de San Pablo, Brasil, a bordo de un vuelo de Turkish Airlines. Tenía un pasaje de retorno a la mayor ciudad brasileña para el 19 del mismo mes, una semana más tarde. Pero no abordó ese avión y, en cambio, extendió su estadía en la Argentina.

Una vez capturado Migraciones dispuso la cancelación de residencia y la expulsión del país