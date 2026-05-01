Una mujer mató a su novio a puñaladas, se dio a la fuga y sus hijos la entregaron

Una pelea entre una pareja en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, terminó con un hombre muerto y una mujer detenida pocas horas después de darse a la fuga. La víctima fue Emiliano Ezequiel Ríos, de 36 años, quien murió a causa de múltiples puñaladas que le propinó su novia minutos después de que él le cortara la cara con el filo de una botella de cerveza rota.

El episodio ocurrió frente a una vivienda ubicada en Espronceda al 100, casi en el cruce con Capitán Sarmiento. Según informaron fuentes judiciales a Infobae, la pareja estaba en la vía pública consumiendo bebidas alcohólicas cuando se desató la discusión. Los vecinos del lugar ya conocían ese tipo de enfrentamientos porque, de acuerdo a sus testimonios, las peleas entre ambos eran frecuentes.

Sin embargo, en un momento de la discusión, Ríos rompió una botella de cerveza y con el filo le provocó un corte en la mejilla a su novia, Verónica G., de 51 años. Fue entonces cuando la mujer le arrebató un cuchillo que él mismo tenía y lo atacó reiteradas veces.

En este contexto intervinieron los vecinos, que fueron quienes retiraron a la mujer de encima de la víctima. Fuentes del caso señalaron que la imputada padecería un cuadro de adicción. Tras ser tranquilizada por los presentes luego del episodio, Verónica G. se dio a la fuga.

Ríos, por su parte, fue trasladado con vida a la Unidad de Pronta Atención (UPA) ubicada en el cruce del Camino Presidente Juan Domingo Perón —conocido como Camino Negro— y la calle Recondo, pero murió minutos después.

Los peritos de la Policía Científica, convocados por la Justicia, determinaron que el cuerpo presentaba heridas de arma blanca tanto en la espalda como en la región torácica.

La causa quedó a cargo de la fiscal Carla Irene Furingo, de la Unidad Funcional N° 1 de la jurisdicción, con la carátula provisoria de “homicidio agravado por el vínculo”. Tras el crimen la policía llevó adelante un allanamiento de urgencia en el domicilio de la pareja.

