El nuevo abogado de Jey Mammón planea denunciar a Benvenuto

n Pese que fue quien lo acompañó en la Justicia cuando fue acusado hace tres años y pidió la prescripción de la denuncia que le hizo Lucas Benvenuto por abuso sexual, Fernando Burlando dejó de ser el abogado de Jey Mammón. O al menos mediáticamente.

Es que el letrado, que salió a hablar con la prensa apenas se hizo público el testimonio contra el conductor hace poco más de dos semanas, decidió dejar todo en manos de Javier Baños, uno de sus socios, según consignó el portal de noticias de TN.

Así las cosas, ya sin Burlando al frente del caso, Baños prepara el contraataque judicial contra Benvenuto, quien acusó a Jey Mammón de haberlo violado y drogado cuando tenía 14 años.

Según trascendió, el exconductor de La peña de Morfi acusará a Benvenuto de dos delitos: amenazas coactivas y falsa denuncia.

La primera acusación estará basada en el envío de una serie de audios de Lucas hacia Jey en los que el profesor de patín que actualmente vive en Ushuaia le recuerda que estuvieron juntos cuando él era un adolescente.

"El otro día vi un video tuyo donde opinabas de los abusos del fútbol argentino y me acordé que vos garchabas conmigo cuando yo tenía 16 años… ups", le dice Benvenuto al animador televisivo.

Y agrega: "Me acordé que muchos familiares me vieron con vos. Y también me acordé que tenía un par de fotos nuestras, yo con 16 añitos y vos con tu edad, en tu sofá, en Eleven City (por el barrio de Once), no sé si te acordás".

En tanto, Jey Mammón también lo acusará de "falsa denuncia" porque, según su versión, ellos tuvieron una relación amorosa a partir de los 16 años de Lucas y no de los 14, como sostiene Benvenuto.

"Sé que está a mi alcance el pedido de juicio por calumnias e injurias. Yo voy a dejar todo en manos de mis abogados para que hagan lo que crean conveniente que hay que hacer. Por supuesto que el que va a tener la palabra final de lo que hay que hacer soy yo", precisó al respecto el conductor en una entrevista que le brindó a Ulises Jaitt.